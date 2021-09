Meninger

Sherpatrapp

Det er vel umulig å lage aktiviteter uten noe risiko. Det ser en for eksempel med luftsport, klatring, rafting og skisport. Utrolig at denne trappa får så mye negativ oppmerksomhet før oppstart.

Såkalte eksperter uttaler seg som om de har bygd slike trapper i årevis, noe de ikke har gjort så vidt jeg vet.

Likedan er politiske krav om gigantiske parkeringsplasser og toalettanlegg helt bak mål.

Ingen vet jo enda hvordan dette bør dimensjoneres før trappa er ferdig.

For å skape noe nytt og positivt kreves en helt annen holdning.

Selv har jeg feriested på Gran Canaria. Der er mange aktiviteter lagt til områder i fjellene.

Når vi sykler der ser vi at det er lagt ned mye arbeid for å hindre ras på veiene.

Når vi spør om ulykker knyttet til steinras får en alltid samme svar:

Disse oppstår alltid i perioder med regn, så det er hovedsakelig ras på kjøretøy som er utfordringen.

Svært få sykler og går i fjellene når det er slikt vær som utløser ras.

Er det lov å tenke at dette analogt kan overføres til ei sherpatrapp og regnvær i Oppdal?



Har gått slike trapper og lagt merke til at de er svært populære. Det er viktig at de bygges helt opp med en gang. Reinebringen ble ikke bygd helt opp, og der så vi ras fordi folk spredte seg på siste del opp fjellet, der den ikke var ferdigbygd.



Med finansieringshjelp fra næringslivet og folk som vil organisere, synes jeg det er dumt at forståsegpåere skal prøve å stoppe et slikt fantastisk prosjekt ved å kun se problemer i stedet for løsninger.



Odd Nyberg, sivilingeniør