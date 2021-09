Bompengeløsning: Slik kan manglende funksjonalitet løses

Meninger

Jeg har tidligere i høst - i avisa OPP - gitt innspill til forbedring av skilting/info om bompengeinnkreving på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen. I Adresseavisen 25. september pekte jeg på mangler ved betalingsløsningen, som gjør at brukere som ikke kan eller ikke ønsker å betale elektronisk bare kan betale med faktura.

På grunn av fakturagebyret må slike brukere betale vesentlig mer enn andre brukere. De kan dessuten ikke passere bomstasjoner anonymt.

Betalingsautomater vil løse begge utfordringene, men medfører økte kostnader. Hver automat har kjøpskostnad på nærmere 100.000 kroner. I tillegg kommer kostnader til installasjon, drift og vedlikehold. Betalingsautomater blir dessuten erfaringsmessig utsatt for hærverk. Det er derfor ikke unaturlig om så vel operatøren Finter som veglagene vegrer seg for å sette opp automater, fordi brukerne i neste omgang vil måtte ta disse kostnadene.

Heldigvis finnes det en annen løsning. Dessverre var det ikke plass for å beskrive denne i mitt innlegg i Adresseavisen, derfor dette supplementet. Løsningen jeg skisserer her er rimelig, vil gi alle brukere mulighet til å betale ordinær takst, og vil ivareta personvernhensyn.

For Gjevilvassvegen kan det gjøres ved at Finter inngår samarbeid med en av forretningene i området, f.eks. Joker-butikken eller Trollheimsporten på Festa. Tilsvarende ordning kan sikkert også etableres for Grytdalsvegen. Ordningen kan fungere slik at forretningen registrerer kjennemerke for aktuelle kjøretøy og mottar betaling på vegne av operatøren. Ordningen kan - som for andre brukere - gi mulighet til å betale bompengene inntil 48 timer i ettertid. Den bør også gjøre det mulig å kjøpe «klippekort» med ett eller flere «klipp». Ordningen vil spesielt dekke behov som eldre mennesker og andre som ikke behersker data har.

Ordningen medfører ingen kostnader til utstyr eller drift og vedlikehold av dette. PC som forretningen allerede har, kan brukes. Det vil bare være behov for avtale mellom forretningen og Finter, og - muligens - en liten modifikasjon i Finters programvare. Finter og forretningen bør ha felles interesse av at ordningen etableres. Finter vil fortsatt kunne operere innkrevingen uten vesentlige tilleggskostnader, og vil få flere og mer fornøyde brukere. Forretningen vil få flere kunder, og noen av de eksisterende kundene vil bli mer fornøyd. En vinn/vinn-situasjon.

Jeg håper Finter og veglagene vil supplere betalingsordningen slik jeg har skissert. Det vil gjøre at alle brukere kan betale bompenger uten tilleggskostnader, og kan passere bomstasjonene anonymt.

Av Kjell Ivar Ødegård

Rambøll