Alt for krevende å sikre Allmannberget mot steinsprang

Meninger

Allmannberget er dannet av omdannede/metamorfe basaltiske undersjøiske vulkanniter, amfibolitter som kalles grønnsteiner. Her finnes det stort sett lagdelte metamorfe/omdannete vulkanske asker (såkalte grønnskifer) og stedvis puter av omdannet lavabasalt - amfibolitt (såkalte grønnstein) som ble opprinnelig avsatt på bunnen av havet i den eldre ordovicisk periode, dvs. ca. 480 – 470 mill. år siden.

Disse bergformasjoner inneholder basiske mineraler som er delvis rik på jern og også på kalsium og dermed har de tendens for og lettere forvitrer på avdekkete overflater. I tillegg ligger dette område hvor sherpatrapper skal legges på vestre langside av Allmannberget. Der finnes det et sterkt erodert felt med ut-preparerte postkaledonske forkastninger/slepper (dannet ca. 416 – 370 mill. år siden) av to typer med to forskjellige retninger, og hellinger som krysser hverandre på flere steder.

Disse store forkastninger/slepper er i tillegg etterfulgt med mengder av mindre og små syntetiske og antitetiske slepper og sprekker som er stort sett, og/eller delvis forvitrete på overflatene. Derfor mener jeg at dette området er uegnet til en luftig turist-stiattraksjon. Oppsprukket bergformasjoner i denne fjellsiden er helt spenningsløs, og steinsprang vil foregå helt uten mulighet for noen kontrollform.

Derfor forventes det stadige utfall av små eller større steinblokker i hele dette ovenfor nevnte feltet.

Etter informasjon som jeg har fått, utplasseres en planlagt «sherpatrapp» på utgående av markant postkaledonsk forkastning/sleppe, som finnes i ca. midten av den vestre, bratte fjellside. Denne forkastning/sleppe krysses med flere eldre bratte forkastninger/slepper som har bratte hellinger på 70-80 grader. Nærsoner omkring disse forkastningene er i tillegg oppsprukket via syntetiske og antitetiske sprekker/slepper som ble påvirket i millioner av år med erosjon og med forvitring, spesielt i de siste is-perioder (over 10 000 år).

Derfor vil det være alt for risikabelt og krevende å renske og samtidig sikre disse områder for å skape en forholdvis trygg turiststi. Slik sikring med fjellbolting, fjellbolting med band, og med netting vil i tillegg være stedvis en meget risikofylt og kostbar affære, et pengesluk. I tillegg vil jeg nevne at beregnet vekt på steinblokken som falt på stien, og som ble beskrevet i OPP-avisen den 14.9.2021 er ca 650 kg tung, da egenvekten på slike grønnsteiner variere mellom 2,9 og helt opp til 3,0 gr/cm3.

Jeg mener at det vil være mer fornuftig, og også lønnsomt i framtiden, å finne et annet alternativ til trappetrasé, f.eks. på den ut-preparerte, og rolige sørvestsiden av Allmannberget, og/eller på den nokså stabile nordsiden av fjellet. Etter meningen min bør man helst bevilge penger til og bygge en luftig gondolbane til toppen av Allmannberget fra Kåsenområdet, eller helt fra jernbanestasjon (med en fantastisk opplevelse der man kan se både Rondane, Snøhetta, og Trollheimen, men også den spektakulære solnedgangen i midt på sommeren).

Men man kan øke interessen for Oppdal med å bygge ut rulle- og bobsleighbaner i Vangslia, og/eller i Stølen. Slike attraksjoner vil sikkert tiltrekke flere moderne turister til Oppdal enn en «sherpatrapp» (de fleste av dagens turister er ikke så sporty, og de vil helst prioritere mer lettvinte lesninger og konformt, og betale for det). Det vil skape nye arbeidsplasser om sommeren, og samtidig tilfredsstille lokal næringsvirksomhet.





Milosh Henrik Motys,

pensjonert gruvegeolog