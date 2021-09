– En aktivitet for de få, eller for folk flest?

Meninger

Heidi Husebys innlegg ble først lagt ut på Facebook, er i skrivende stund delt 82 ganger, har fått 81 kommentarer med støtte, og 289 likes. Blant annet skriver tidligere ordfører i Oppdal Per Asphaug, at han har kommentert prisene tidligere, og håper Husebys innlegg kan være med og få til en endring.

OPP får trykke innlegget med Husebys tillatelse.

Dette skriver Huseby:

Kjære Oppdal Skiheiser. Gjennom glansdager med ankerheis i Hovden, kakao på Trolløyet eller nede i kroa, fine soldager i Vangslia, pudder i Ådalen og bitende kalde, fine dager i Stølen og generelt upåklagelig prepping og knallhard jobbing for å legge til rette i snørike og snøfattige vintre, har dere gjennom flere tiår gitt meg mange gode opplevelser på ski; med familie, venner og alene.

Vi har et fantastisk skiområde med en flott beliggenhet her i Oppdal. I tillegg får vi ny heis i år, det er skikkelig stas.

Men prisen da, Oppdal Skiheiser.

Har det blitt slik at skiheisene skal være forbeholdt de få? Hva tenker dere om de ungene som har kjempelyst i heisen, men familien ikke har råd? Om foreldrene som har lyst å dele skiopplevelser med barna sine men ikke kan kjøpe sesongkort? Om folk flest som vil ha det gøy på ski; kanskje sammen med venner eller utabygdes besøk, men som heller kjører til andre destinasjoner og tar helga der?

I min hverdag treffer jeg stadig flere elever som ikke har mulighet til å tilbringe helger i skiheisen, fordi familien ikke tar seg råd, eller rett og slett ikke har råd. Det handler ikke nødvendigvis om prioritering.

Er det slik dere vil fremstå? Som et anlegg for noen?

Kanskje dere kan kikke dere rundt, sammenligne med andre destinasjoners priser og se om det finnes måter å drive på som sikrer flere fornøyde skikjørere, som også kommer tilbake?

Ta deres del av ansvaret, og sørg for at flere får muligheten til å benytte seg av anlegget. Slutt med den usosiale prisordninga deres og gjør anlegget tilgjengelig for folk flest!

Hilsen gjennomsnittsinntekt sesongkortkjøper,- enormt fornøyd med skikjøringa og dritalei prispolitikken deres.