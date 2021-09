Husmorvikaren er like viktig som før

Meninger

Her i Oppdal har vi et litt mer moderne navn på husmorvikaren; hjemmekonsulent.

Men det fungerer stort sett på samme måte.



Jeg var i mange år sykemeldt og utpreget sliten etter mange år med fysiske og psykiske utfordringer knyttet til blandingen mellom jobb og familiære forhold

Dette gikk sakte, men sikkert, ut over husarbeid, så som klesvask og etter hvert den berømte helgavasken.

Men det var ikke det verste.

For en ser det ikke selv, sånn til å begynne med.



For det er ikke selve husarbeidet som blir den tyngste børa. Det er når helsa svikter og at en ikke ser, eller faktisk ikke orker å se husarbeidet som ikke blir gjort.

Jeg ble sengeliggende i perioder, orket så vidt å få sendt barn på skole og i barnehagen. Og mens jeg sov hopet det seg opp.

For min del smilte jeg meg gjennom frokosten, lagde enkel middag og jeg lo av lodotter som ble omtalt som «husokkupanter».

Etter halvannet år merket jeg at jeg ikke klarte å bry meg med golvvasken, og «husokkupantene», som forøvrig minnet om giganter i Lilleputtland. Klesvasken ble hengende på snora til den skulle brukes igjen.



Jeg nevnte sykemeldingen. Og etter ett år fikk jeg tilbud om å være med på et arbeidsretta rehabiliteringsopphold.

Her lærte jeg det stikk motsatte av det jeg gjennomførte i etterkant;

«ta vare på deg selv først, for det er da du har overskudd til å ta vare på andre».

Det er som om et fly er i nød, da skal du ta på deg luftmaska selv først! For, foruten oksygen klarer du ikke å hjelpe andre!

Jeg klarte ikke å sette meg selv først. Vi som familie møtte så mye motgang at jeg la min energi i den kampen, samt at jeg har alltid vært oppmerksom mot andre. Vært hjelpsom og enkel å be.



For noen år siden sa fastlegen min at nok er nok. Min «personlige trener» sa det samme og NAV var enig. Jeg ble ufør.

Huset og heimen var et evig prosjekt, og jeg klarte ikke over med det.

Men så kom en helsesykepleier, som i forbindelse med et samarbeid vedrørende familiære forhold spurte: «Hvordan er det med deg, opp i alt dette?»

Dette ble starten på en periode med husmorvikar i heimen. Ja, eller hjemmekonsulent, om du vil. Kjært barn har mange navn!

Hjemmekonsulenten kom en gang i uka. Hun gjorde ikke bare husarbeid, hun tok seg tid til et smil, en god samtale. Men det viktigste, hun dømte ikke! Hun var et medmenneske.



Så møtte vi koronaen i døra og hjemmekonsulenten fikk strenge smittevernregler. Vi valgte å avslutte samarbeidet i denne perioden. Men jeg hadde «kommet nedpå» igjen i hjemmet vårt.

Og med denne hjelpen fant jeg også overskudd til selv å ta fatt på disse oppgavene igjen.



Men jeg vet, om det røyner på, vil jeg ikke dvele. Da ringer jeg helsestasjonen, og ber om hjelp!

Husmorvikaren, eller hjemmekonsulenten, er like viktig nå, som da yrket ble fremmet av vårt forbund, den gang det het Norges Husmorforbund, og igangsatt like etter andre verdenskrig.

Randi H. Hindseth

Oppdal Kvinne- og familielag/Kvinne- og familieforbundet