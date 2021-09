Nå er det vanlige folks tur

Meninger

Politikk handler om folks liv, og om vår hverdag. Hvordan kan Arbeiderpartiet bidra til en bedre hverdag for deg? I valgkampen møter vi mennesker med nære historier. Om utfordringer i hverdagen. Arbeiderpartiet har løsningen på folk sine utfordringer.

Ida, Malin og Inger Helene fra Rennebu Arbeiderparti har løsninger som gjør at folk skal ha en lettere hverdag.

Sist helg på stand møtte vi Aleksander. Han er ufør, og må vurdere når han kan jobbe eller ikke. Det er ikke viljen som bestemmer, men lommeboka. Dersom Aleksander tjener mer enn 3300 kr i måneden, reduseres uføretrygda. De som har lavest inntekt, fratas muligheten til å tjene enda mer. De sliter med å spare penger fordi alt går med til å betale faste utgifter. Aleksander er én av mange i samfunnet som ønsker å jobbe mer.

Vi har også møtt Astrid, som har jobbet deltid som sykepleier de siste fire årene. Det er vanskelig å få full stilling. Hun syns det er vanskelig å legge planer for fridagene sine. De må settes av i tilfelle hun blir oppringt med spørsmål om å ta ei ekstravakt. Det blir uforutsigbart for hele familien siden de ikke vet når Astrid jobber og når hun har fri.

Vi tok en prat med Ingrid og Olav. De er foreldre til to barn hvor den eldste gutten går på SFO. Den yngste går fortsatt i barnehagen. Da begge gikk i barnehagen fikk de søskenreduksjon, men det gjelder ikke når den ene har startet på skolen og i SFO. Dette gir store utgifter for familien. Ingrid vurderer å gå ned i stilling slik at de slipper å betale så mye for SFO.

Dette er de vanlige folkene vi ønsker å fremme i valgkampen. Arbeid til alle gir trygghet for egen økonomi.

Vi går til valg på at Aleksander skal få tjene litt mer i måneden uten at han blir trukket i uføretrygda si.

Vi ønsker en lovendring slik at retten til heltid blir styrket. Det gjør at Astrid sin hverdag blir mer forutsigbar.

Vi går til valg på at alle 1. klassinger skal få gratis SFO. I tillegg ønsker vi at alle elever skal få ett skolemåltid i løpet av dagen. Det gjør at Ingrid og Olav får en enklere hverdag og kan jobbe fulltid, slik de helst ønsker.

Ida Martine Schei, Malin Paulsen og Inger Helene Havdal