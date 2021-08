Hvorfor stemmer jeg Venstre?

Meninger

Jo fordi at jeg hverken er rød eller blå! Venstre er midt i mellom!

Venstre er et parti som gir muligheter og frihet for alle, og ser verdien av et mangfold og samhold i samfunnet. Jeg kunne ikke ha representert et parti med partipisk! Jeg er opptatt av naturvern, kunnskap og forskning, og der mener jeg Venstre er enig med meg. Ellers har jeg stort sett en mening om alt.

Jeg er ganske trofast av natur og har stemt venstre siden jeg for første gang, for snart 60 år siden, gikk opp i Misjonshuset for å stemme. Eller var det Oppdalshallen? Husker ikke helt, men jeg husker at jeg hadde pyntet meg i grå drakt med hvite kanter, og så hadde jeg konfirmasjonsvesken min, den var også grå. Det var en festdag!

Jeg kan ikke påstå at jeg har pyntet meg på de senere valgdagene, men at jeg kjenner på en viss høgtid og glede av å få kunne være med og påvirke hvordan landet vårt blir styrt, og rett til å uttale meg, gjennom min stemme, det gir grunn til fest og høgtid..

Jeg kan ikke si at jeg er enig i alt Venstre gjør, men finner heller ikke noe annet parti som passer meg bedre. Jeg ønsker meg politikere som lytter til fagfolkene og etterspør kunnskap på tvers av særinteressene.

Den 13.september er det valg, og da kan vi få være med å si hvem vi vil ha inn på tinget. Selvsagt er partiets politikk og valgprogram viktig, men for meg har personene vi velger også mye å si.

Oppdal Venstre er så heldig at de har varaordfører Elisabeth Hals på 3.plass på venstrelista for Trøndelag. Jeg er så frimodig å påstå at Elisabeth er en varaordfører for hele Oppdal, og ho ville ha vært en god stortingspolitiker for Oppdal og for landet.

Jeg er også så frimodig å skryte av Oppdal Venstre sine tre kommunestyrerepresentanter. De gjør en forskjell!

Ønsker alle et godt valg!

Ingrid Mellem