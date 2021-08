Blir dagens ettåringer de siste som får glede av kontantstøtten?

Meninger

Beskjeden fra Arbeiderpartiet er klar: Hvis det blir ny regjering med Arbeiderpartiet, så garanterer de å fjerne kontantstøtten. Det er bare et sterkt KrF som kan sikre at kontantstøtten også blir utbetalt neste år. I Rennebu benytter over halvparten av familiene seg av kontantstøtten, mens ordningen benyttes av mer enn en tredjedel av familiene på Oppdal.

Når har du hørt Trygve Slagsvold Vedum forsvare kontantstøtten? Senterpartiet sier at de er for kontantstøtte, men vil neppe prioritere dette i forhandlingene med Arbeiderpartiet. Sist AP og SP satt i regjering, fjernet de kontantstøtten for toåringer, og satsen for ettåringer ble knapt justert etter prisvekst.

Med KrF i førersetet har vi løftet kontantstøtten kraftig de siste årene, og nå har foreldrene reell valgfrihet til å velge mellom et godt barnehagetilbud og kontantstøtte. Kontantstøtten er på 7500 kroner per måned, mens det offentlige betaler 20.000 kroner i måneden for én barnehageplass.

Barn er veldig forskjellige - også når de er ett år. Foreldrene, som kjenner barna best, må få reell mulighet til å velge når barna er klar for barnehage eller om de skal være hjemme litt lengre. Enkelte benytter også muligheten til å ta ut gradert kontantstøtte for å slippe å være borte fra ettåringen fra tidlig morgen til sen ettermiddag.

Gode barnehager og kontantstøtte gir valgmuligheter for familiene. I hele 23 år har kontantstøtten gitt småbarnsfamilier frihet til å organisere omsorg for sine egne barn. En ny regjering vil føre til at det blir slutt på kontantstøtte og den valgfriheten det gir. For mange småbarnsfamilier er det et stort tap. Hvis du ønsker at familier skal ha valgfrihet også fremover, håper jeg du ved dette valget gir din stemme til KrF!

Øyvind Håbrekke, 1. kandidat Trøndelag KrF og Elias Morken, 9. kandidat Trøndelag KrF og leder Oppdal KrFU