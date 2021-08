Valget tas tidligere i år

Meninger

Tirsdag startet forhåndsstemmingen og i år ønsker myndighetene at du tar valget før selve valgdagen. Det er selvsagt for å unngå for mye køer og folkeansamlinger på selve valgdagen. Det kan føre til at mange flere enn ellers forhåndsstemmer.

Ved stortingsvalget i 2017 forhåndsstemte over en million nordmenn, det utgjorde 36 prosent av alle som stemte ved valget det året. I år kan det bli enda flere, og det betyr at regjeringspartiene har det bråtravelt med å snu trenden. Det hjelper ikke å komme på slutten av valgkampen med store utspill, hvis halvparten for lengst har stemt. Da er løpet kjørt.

– Folk ser det er lite sannsynlig, sier en overraskende pessimistisk statsminister Erna Solberg (H) om muligheten for å bli gjenvalgt. Det tyder på at det har begynt å snike seg inn nederlagsstemning allerede. Det er dårlig for valgkampspiriten.

Så spørs det om den nye, urovekkende klimarapporten som ble lagt fram denne uka, vil påvirke valgkampen. MDG og Venstre vil begge sette klima øverst på sakskartet fram mot valget, og MDG har med et skred av ny-innmeldinger i kjølvannet av rapporten fått såpass selvtillit at de nå begynner å fri til Ap om en allianse med Ap, Rødt, MDG og SV.

Det avvises kategorisk av Ap, naturlig nok vil ikke Jonas Gahr Støre & co gi regjeringspartiene noen gode poeng om at en stemme til Ap er en stemme til rødgrønt kaos.

Skjønt SV og Sp sliter med å finne tonen, er det likevel et partisamarbeid som er prøvd før selv om Sps posisjoneringstaktikk før valget gir inntrykk av full splid mellom Sp og SV. Flere kokker enn det trenger neppe Gahr Støre å ha før det blir en særdeles vanskelig oppskrift å sette sammen en handlekraftig regjering.

Ifølge TV2 sin ferske partimåling må de rødgrønne nærmest gå på en tabbemine i valgkampen skal Ernas regjering overleve 13. september. Skjer ikke det kan valget ende med mellom 50 og 60 mandater for de fire borgerlige partiene, og på toppen av det hele kan to av regjeringspartiene havne under sperregrensen og i verste fall ryke ut av Stortinget. Det kan bli tungt å reise seg fra for KrF og Venstre, selv om Venstre var gjennom det i 2009 og overlevde.

Men partiene utfordres, KrF av det nye partiet Sentrum, Venstre sliter med at de mer utålmodige og handlekraftige går til MDG. Det haster for alle de borgerlige partiene å komme på banen før folket har stemt.