Skal vi slumre videre, eller ta tak i oss selv og stå opp?

Meninger

De fleste jeg kjenner har prøvd slumring. Vi bruker telefonen som vekkeklokke, når vi blir vekket kan vi velge mellom å slå vekkingen av, eller slumre noen minutter til før en ny alarm vekker oss. Mange mener disse minuttene er omtrent så høyt i nytelse det er mulig å komme.

Derfor setter mange av oss på flere vekkinger for å kunne slumre flere ganger. De fleste av oss som elsker å slumre, har også opplevd at slumremulighetene har blitt oppbrukt og at vi rett og slett har forsovet oss enten det er til skole, jobb, bussen, toget, flyet eller hva som helst annet. Akkurat slik er det når IPCC (FNs klimapanel) kommer med sine rapporter også. I begynnelsen, for litt over 30 år siden, var det fjernt, noe som ikke angikk den enkelte av oss, noe som bare angikk de største og mest forurensende landene, noe som Gro Harlem Brundtland og Al Gore holdt på med. Vi kunne sitte stille i båten og kose oss litt til. Riktignok var det noen filosofer, økologer og gamle hippier som på denne tiden stiftet et nytt parti, men det angikk ikke oss. Verden gikk fremover, vi var i vekst og vårt materielle forbruk steg til nye høyder. Kjøpekraften har steget 50% på disse 30 årene, vi har kost oss mer og mer, spist, drukket, reist og dyrket kjøp og kast.

For hver rapport har politikerne og den jevne mann og kvinne blitt mer oppmerksom på problemene vi har satt oss selv i. Det lille partiet har vokst og andre partier har tatt til seg synspunktene som deres som for bare få år siden ble latterliggjort. De store partiene drar frem det lille partiet som en hovedmotstander i valgkampen.

Det lille partiet jeg skriver om, er selvfølgelig MDG. Etterhvert som IPCC har kommet med nye rapporter, har alle partier på Stortinget en klimapolitikk. Noen av dem er til og med temmelig ambisiøse. Imidlertid er det vanskelig for dem å prioritere natur og klima fremfor andre hensyn. Noen er veldig opptatt av at klimatiltak skal være sosialt rettferdige, andre setter arbeidsplasser i fremste rekke og noen er mest opptatt av at klimatiltak skal kombineres med verdiskapning. Vi skal rett og slett tjene penger.

MDG vil ikke kompromisse her. Andre deler av politikken må utgjevne sosiale forskjeller, annen politikk må sørge for arbeidsplasser og verdiskapning. Klimakrisa må håndteres som en krise. Noe corona har lært oss at vi kan hvis vi må.

Dette har mange forstått nå, i døgnet som har gått etter at rapporten ble lagt frem, har partiet opplevd en nærmest eksponensiell vekst i medlemstall. Nå kan vi ikke lenger slumre og kose oss, vi må handle. Det er enda tid til å unngå de verste konsekvensene av klimaendringer og naturtap.

Alternativet er at oppvåkningen blir brutal.

Arne Rønning, Lokallagsleder MDG Oppdal og Rennebu

Nestleder MDG Trøndelag