Hvordan skape fest i Oppdal kirke

Meninger

Tirsdag 3/8 stod et innlegg fra Heidi Aarsheim Bøe der hun gir en sterk utfordring til «Oppdal kirke» om å tenke gjennom hva som kan gjøres for at våre gudstjenester skal få mer preg av feiring. Dette er et veldig viktig anliggende.

Om vi lykkes med dette, vil det ha stor betydning, både for dem som ofte går i kirka og for dem som deltar av og til, f.eks. i forbindelse med dåp.

Men denne utfordringen kan ikke begrenses til de ansatte og menighetsrådet og heller ikke til de (mer eller mindre) faste kirkegjengerne. Oppdal kirke eller Oppdal menighet, som det heter, er jo alle som er døpt inn i Den norske kirke og som bor i Oppdal sokn, så utfordringen går til alle.

Derfor er det flott at lokalavisa vil åpne sine spalter for en viktig samtale mellom alle dem som hører til Oppdal menighet: Hvordan kan våre gudstjenester bli slik at de som har vært tilstede i kirka går derfra med en opplevelse av at de virkelig har vært med på noe stort og viktig. Jeg håper at flere vil bidra med å fortelle ærlig om sine opplevelser. Det går også an å komme med forslag til tiltak eller endringer som menigheten sammen kan vurdere.

En respons på innlegget til Heidi Aarsheim Bøe: Feiringa som uteble

Tilfeldigvis var jeg i Oppdal kirke søndag den 8/8 og hadde der gleden av å delta i feiringen av Guds kjærlighet både gjennom dåp og nattverd og av en god forkynnelse om viktigheten av å elske Gud og vår neste.

I denne gudstjenesten var en av de «lange og ukjente» salmene fra forrige søndag også med. Den keltiske salmen «I et skur ved Betlehem» var satt opp igjen. På denne salmen opplevde jeg at menighetssangen var noe nølende på de to første versene, men så tok den seg opp og stadig flere ble med og bidrog med sin røst i fellesskapet. Derfor var det så bra at salmen var på hele fem vers, slik at vi som hadde åpnet salmeboka og prøvd å nynne med på de to første versene, også fikk glede oss over opplevelsen av å være med og synge den sammen. Det er jo først og fremst slik gudstjenesten kan bli preget av feiring og gi en opplevelse av at vi er sammen om noe viktig. Presten og organisten kan ikke skape fest alene, om ikke menigheten, altså de som faktisk er samlet i kirka på akkurat denne søndagen, vil være med å skape festen.

Så tenk på det, neste gang du er i en gudstjeneste med dåp. Om du vil at dåpen og gudstjenesten som helhet skal bli en verdig feiring, så er det å åpne salmeboka noe av det viktigste du kan bidra med. (Salmenumrene står oppslått på tavler i kirka). Følg med i programmet og slå opp salmene etter hvert som de står på programmet.

Om du mener at du slett ikke kan synge, så kan du i det minste late som du synger og følge med på salmen for å inspirere andre til å synge, men aller helst: syng med, med det nebbet du har. Om én eller mange av salmene er ukjent for deg, så får du lytte til melodien på det første verset, nynne med på det andre og bidra i fellesskapet med å synge på det tredje, fjerde og forhåpentligvis enda flere vers.





Øystein Flø

Prost i Gauldal prosti