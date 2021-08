I trygge hender

Meninger

I Oppdal og Rennebu vaksineres befolkningen jevnt og trutt, en etter en hentes lokalbefolkningen inn og får satt sin dose. Det siste halvannet året har vært en utrolig reise, lite visste vi i januar i fjor hva som ventet oss, da vi satt og så tv-bilder fra skogbrannene i Australia og trodde det skulle bli årets verste hendelse. Men så var pandemien her, og i Oppdal tidligere enn mange andre steder, av årsaker vi alle kjenner nå. Håndteringen av den har imidlertid vokst fra å være forsiktig famlende i starten, mens alt fra smittevernutstyr til testutstyr var mangelvare, til solid og effektiv etterhvert som man har fått mer kunnskap og mer å hjelpe seg med.

Både Oppdal og Rennebu kommuner har håndtert pandemien på beundringsverdig vis, med åpenhet og kunnskap, der informasjonen raskt har nådd ut til befolkningen. Det har vært viktig for dem som har ledet arbeidet å unngå ryktespredning, og derfor har man gått ut med det man har kunnet. I ett tilfelle valgte man i Oppdal raskt å navngi en person for raskest mulig å stanse smittespredning. Nå viste det seg at det ikke var smitte i dette tilfellet, men fordi man valgte å gå ut med informasjonen såpass raskt, kunne man ha hindret videre smitte ved å gjøre det. Det man sitter igjen med er tillit til koronagruppens arbeid, og trygghet i en situasjon der slikt er mangelvare. Vi vet at så snart noen er registrert smittet, sitter det et helt team i kommunen klar til å kaste seg over telefonen og framskaffe nærkontakter og sørge for å slå ned smitten, som det nå heter.

Det samme var tilfellet da vaksinene omsider kom, raskt ble det etablert vaksineordninger i kommunene våre som på smidig vis kunne vaksinere både 500 og 600 mennesker på en dag. Nå fikk vi ikke alle disse vaksinene så raskt som vi kunne ha ønsket oss, men mens vi ventet kunne vi se på at flere millioner mennesker verden over fikk den før oss, og det gjorde hele prosessen enda litt tryggere for oss som ventet. I tillegg har kommunene sørget for å oppdatere informasjonen på hjemmesiden sin, slik at man alltid kan bla seg fram til ting man lurer på.

«Jeg har stått her siden februar», kommenterte en av de frivillige vaksinevaktene i Oppdal i juli, han var her fremdeles og sørget med vennlighet og varme for å sende folk i riktig retning. Det er mange av hans kaliber. For når befolkningen står i krig mot usynlige virus, da kommer de fram, de frivillige bærebjelkene i samfunnet vårt. De stiller opp, smiler og trøster, og dirigerer folket på rett vei, som hvite blodceller i samfunnets årer kjemper de i stillhet mot viruset på sin måte. Det er en dugnad for menneskeheten, men de bruker ikke så store ord. De tar ett stikk av gangen og deler ut et glass vann, sørger for at køen avvikles stol etter stol, og klapper oss på skuldra når vi går. I Oppdal har man også hensynsfullt nok bestemt at sprøytene settes mens man sitter i egne avlukker, slik at man slipper belastningen ved å bli sett på av andre mens man får stikket.

De frivillige og alle vi andre ledes av folk i koronagrupper som også koordineres på forbilledlig vis. Det er et taust apparat som ikke lever av ros eller ære, målet er å få vaksinert befolkningen og lede oss ut av smittefare. Skulle det være noe, lar de ordføreren målbære budskapet, mens de selv fortsetter arbeidet. Men jobben de har gjort det siste året, avspeiler kvaliteter enhver ledergruppe kan ta innover seg. Kunsten å lede med åpenhet, kunnskap, erfaring, yrkesstolthet, og omsorg. Det skaper tillit, og trygghet for befolkningen.