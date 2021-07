Meninger

Noe har skjedd med måten man blir kjærester på i dagens samfunn. Jeg vet ikke hvordan man gjorde ting før, men for min generasjon har det blitt vanlig med en prøvekjøringsperiode med variabel lengde, der man verken er singel eller i et forhold med hverandre. I denne fasen gjør man gjerne alle tingene som kjærester gjør, men uten å stresse med å sette noen merkelapp på det. Vi kaller det «å holde på». Her illustrert med et eksempel fra en virkelig samtale over kjøkkenbordet hjemme på Hoel: