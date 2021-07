Venstre svarer Andersskog: - Vi er ansvarlige, ikke mobbere

Meninger

Andersskog - Venstre er et ansvarlig parti i et lite lokaldemokrati - ikke mobbere.

Åpenhet og redelighet er viktige verdier for oss i Venstre. Anklagen om å være et offentlig mobbeparti som driver med personhets og sjikane ser vi på som svært alvorlig.

Du navngir to av våre politikere og vi lar dem svare deg selv:

Elisabeth Hals svarer:

Det du i avisinnlegget ditt kaller toppen på den offentlige mobbingen var mine uttalelser i det siste kommunestyremøtet. I den aktuelle utbyggingssaken har du på deg to hatter. Den ene som advokat for grunneier, og den andre som styreleder for det selskapet som har inngått en utbyggingsavtale av dette hyttefeltet med grunneier. At du selv unnlot å informere om din rolle som styreleder i selskapet da du fremmet påstand om tvilsom politisk håndtering av saken synes jeg var svært uheldig, og valgte derfor å informere kommunestyret om dette. Mange fant denne koblingen interessant. Ubehagelig? Ja, det skjønner jeg. Mobbing og personhets? Nei, det er det ikke!

Haakon Nordseth svarer:

Gjevilvassaken er en betent sak her i Oppdal. Det har den vært i årevis og den vekker svært sterke følelser hos folk. Det skrives mye i sosiale medier som ikke burde vært skrevet, det gjelder representanter fra begge sider av saken. Vi i Venstre kan ikke ta ansvaret for alt som skrives i sosiale medier. Vi har vært opptatt av å få frem fakta i saken og skrevet svar på innlegg der vi mener direkte feil presenteres. Av og til blir vi både forbanna og frustrert, men vi står ikke i bresjen for sjikanøse beskyldninger slik du påstår. Hvis vi skal forholde oss til det må vi få det dokumentert.

Med den erfaringen jeg har med deg Andersskog er det ikke usannsynlig at jeg har brukt ordet tjuvtriks, og jeg står for det. Beklager, men tilliten min får du aldri. For meg er hele Gjevilvassaken et spørsmål om grunnleggende verdier. I denne saken er og forblir mine 102 kg urokkelige.

Politikere skal alltid være varsomme med hva de uttrykker fra talerstoler og i sosiale medier, på lik linje med advokater og andre. Men fakta skal frem dersom det kan være av betydning for saken. Ærlighet og åpenhet er det viktigste vi leverer som folkevalgt.

Som politikere er vi ombud for et helt lokalsamfunn. Vår tillit ligger hos vår egen kommuneadministrasjon, kommunedirektøren, vår egen advokat, kommuneadvokaten og hans støttespillere. Her er fokuset på denne lille bygda Oppdal sine fellesverdier.

Det passer oss i Venstre godt.

Ditt forsøk på å kneble oss i debattrommet og prøve å vri dette over til å være en mobbesak biter vi ikke på. Vi i Venstre er ikke mobbere, vi er uavhengige, og kommer fortsatt til å være tydelige i debattrommet, enten det er i eller utenfor kommunestyresalen, i denne og alle andre saker.

God sommer fra oss i Venstre