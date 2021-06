På tide å endre navn på Embretmarsjen?

Meninger

Kjære Drivdalen Idrettslag

Gratulerer med 40 års vandring i Vårstigen!

Igjen har mange gått en lang, god og helsefremmende tur. Sett hvor utrolig rogna blomstrer i år, kjent lukta av ung sommer, hørt og smakt bekkene, merket svette på ryggen.

Og - blitt påminnet «Embret» - den seige drivdalingen som i sin tid slet ut skoene på den lange grusveien fra Trondhjem til Oslo. Et slags symbol å feire, og som indikerer hvor seige drivdalingene er – født og oppvokste som de er i stri og kald motvind fra fjella.

I 40 år er Embret feiret – hvor mange er slik langvarig ære til del? Selv om Embret jo ikke gikk Vårstigen på sin vei mot Oslo, og de som har «marsjert» til hans ære og minne i stor grad gjennom årene har blitt busset sørover og gått i motsatt retning.

Men Vårstigen er vel i seg selv verd å feire, denne vekslende, historiske ferdselsveg hvor kongelige i sin tid kjørte karjol – over juv og gjennom bratte lier med syn og utsyn, den «galnaste veg» slik Vinje beskrev den.

Kanskje er det etter 40 år til Embrets ære, blitt tid for å feire Vårstigen selv, med et lite omdøp til det marsjen egentlig er – Vårstigmarsjen? Skjønt – vi «marsjerer» vel ikke så mye nå for tiden, men går Vårstigturen. Denne trivelige stien der det nå brukes millioner for å gjenskape den slik den var for 300 år siden, ved avskoging, rydding, grøfting og tørrmuring, Slik kan også små barneføtter og store seniorsko gå tryggere og tørrere gjennom arrangementer i tiårene fremover.

Skal vi hedre den med Vårstigturen?

Med hilsen fra Vårstigen,

Jon Ø. Nestavoll