Prissjokket som kan tvinge fram miljøendringer

Meninger

Prisen på trevirke går rett til værs og det får store følger både for deg og meg - og samfunnet rundt oss. For oss hobbysnekkere og koronaoppussere betyr dobbelt så dyre terassebord at vi enten utsetter oppussingen til neste år og håper på prisnedgang, eller vi svelger prisøkningen og betaler det som herligheten koster.