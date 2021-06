Eg har børna frå meg i OPP

Meninger

«Det lakkar med det lid», sa dei før, og meinte med det at tida skrid uavvendeleg framåt. Og når følgjene av det til fulle går opp for ein, så kan ein bli «heller uglad», som sagaen seier. Kanskje det er tid for å stoppe opp og tenkje seg litt om, kva ein har halde på med.

Først på 2000-talet lokka redaktøren i OPP meg til å vera spaltist. Eg fekk frie hender til å kommentere vist og gale i heimbygda. Særleg var visst språklege spørsmål aktuelt. Stadnamn som Kåsbrua, Leto og Kinnpikin vart for-seg-hatt, og at samansetningar med Auna blir som i Aunmoen, og at den spisse Snydda blir forveksla med Okla som ligg attmed, og er rund som okla på ein fot.

Men det vart aldri til ei utdjuping av skilnaden på å bry seg, som er å stikke nasen sin borti i utrengsmål, og å bry seg om, som er å syne omtanke, eller å ta notis av noe. At ordlegging og ordtilfang endrast, det lyt vi berre avfinne oss med. Slik er «Oss tållåst med» vorte til «Oss tållåst». Svart borte er visst f.eks. oppdalsordet «skovå» (skover) om belegg eller nedåtbrende matrestar i gryter, panner og kjelar. I Språksnakk i radioen vart det spurt: Kva kallast dette smakfulle botnfallet? Ordet skove, som står i Norsk Ordbok, det var ukjent til og med i kokkekretsar.

Ingkvart å grånnå ette?

Innimellom har folk ringt, sendt sms og e-post, og bydd på rettelege hovudbrott. Det har vore artigt! Sjeldne gløtt i «fjesboka» viser at det visstnok er mangt å undrast på. For eksempel var det for ikkje lenge sia ein som spurte om korleis ingkvart må skrivast på oppdaling. Svaret er at ein finn det i grammatikkapitlet frammi oppdalsordboka, under bøyinga av ubundne pronomen. Ordet grånnå står også i ordboka, med tilvising til normert form, med forklaring.

Innleiinga til ordboka gjev tips om korleis oppdaling kan skrivast, om f.eks. når det skal vera apostrof. Ta ordparet sjengk og sje’ngk. Når det er snakk om sjengk, så er det sterke drikkevarer ein siktar til, sje’ngk (skinke) er derimot saltmat som ein kan tygge på attåt. Apostrofen markerer ei draging på vokalen, ei erstatning for den e-en andre enn oppdalingar ville ha som ending. Her heiter det di sto’r stenan, ikkje «dem store steinan», og di se’st gångin, dei siste gongene. Di, og ikkje «dem»!

Børna for mye?

Eit underleg år har gått for oss som har vore vant til å røre oss fritt. Da er bilen sjølvsagt ei sann velsigning når behovet for avveksling melder seg. Først no nyleg fekk eg meisa meg til å få på sommarhjula, og da mintest eg plutseleg ein episode for nokre år sia. På verkstaden på Alvdal kom det ein stor og sterk framvekstring og skulle legge om frå vinterdekk. Han gjekk på med krum hals, og var ikkje akkurat av det talande slaget. Han mørra berre så vidt når eg prøva meg på litt hyggeleg samtale. Det var kanskje snusleppa som sto rett ut under nasen, som kunne til at det ikkje small meir framme enn bak.

Guten var gesvint, han, og vinterdekka var snart i bagasjerommet, som han klaska att lokket på. Da sa han: «Du må ha nye dekk! Du har børna for mye!» Det var alt han sa.

Du store tid! Når eg ser slalåm-mønster på asfaltvegen, så kjem eg på bilmekanikaren. Han såg vel for seg børninga mi, der eg slingra meg nedover folldalsvegen!

No har Per Roar halde ut med meg i snart 20 år, enda han meir enn ein-gong har måtta sende sms og spurt om eg har glømt han. Altså: «Det er din tur!»

Eg kan ikkje anna enn å takke han for tolmodet, og be audmjukt om orsaking! Eg har børna frå meg i OPP, og takkar alle for følgjet. Låvvå så vel!

Ingeborg Donali