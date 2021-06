Det var ei uke med flere dårlige veinyheter

Meninger

OPP har skrevet mye om veier de siste månedene, for veier betyr mye i en region som forbinder nord og sør. Veier betyr mye både for samfunnets transportbehov og for den enkeltes hverdag med en stor fritidsbefolkning og mange arbeidspendlere som bruker veiene mye. Og denne uka kom vi med flere dårlige veinyheter.

For ikke bli overrasket om køen står gjennom Berkåk sentrum i sommer og du må bruke en liten time i kø for å komme over en enveiskjørt bru på hovedveien gjennom Norge.

Det kan tappe tålmodigheten ut av selv de sindigste av oss. For de fleste feriebilistene har ikke ubegrenset tid. En biltur er en transportetappe fra A til B, og når hindringer kommer i veien blir vi irritert.

Derfor er vi som beboerne på Havdal bekymret for sommeren, og vi frykter at folk som bor langs den slitne og svingete fylkesveien må holde seg innomhus på de verste dagene i ferietrafikken. For når køene står kilometerlange på E6 gjennom Rennebu, vil folk lete etter snarveier. De lokale som vet om omveien vil nok holde fartsgrensene, men utålmodige feriebilister kan komme til å gjøre sommeren smått usikker for beboerne langs veien. Her regner vi med politiet vil passe på og sikre en avskrekkende effekt med å stoppe verstingene.

Alt skyldes at ikke vegvesenet tok advarslene på forhånd og skjønte tidligere at Stavåbrua var en tikkende bombe. Da svakhetene ble oppdaget, var det for sent og nå får vi altså en kork midt i verste ferietrafikken. Da må vegvesenet stille opp med forsterket skilting for å forhindre at kilometerlange køer gir trafikkfarlige situasjoner med barnefamilier på vei på ferie. Så får vi håpe at informasjonen om E6-korken gjør at mange heller velger Østerdalen og Rv4 til Støren på sin vei mellom Trondheim og Oslo.

Lenger sør kom den ikke uventede nyheten om at det ikke blir penger til utbedringer i Drivdalen eller ny vei mellom Dombås og Ulsberg. The missing link på E6 blir dessverre nettopp det i mange år til, for nå er det fire år til neste gang Stortinget skal behandle Nasjonal transportplan.

Vi kan håpe at vegvesenet finner midler til noen mindre utbedringer på de mest ulykkesbelastede strekningene i Drivdalen, men det vil monne lite på en strekning der OPP har dokumentert at dødsulykkene dessverre har vært alt for mange de siste årene. Det til tross for at døgntrafikken er svært lav sammenlignet med veien mellom Oppdal og Trondheim. Vi trenger ingen firefelts motorvei, men vi trenger en bedre og tryggere vei.

For vi ser hvilke farer dette gir. I det siste har UP tatt 15 førerkort på tre uker på Dovrefjell, med til dels store hastigheter. Rette veier med lite trafikk er en magnet på gassfoten, da blir overgangen til svingene i Drivdalen ekstra utfordrende og risikofull.

Oppdal kommune sov delvis i timen i fjor da innspillene skulle kommet sterkere og mer koordinert. Lobbyarbeidet startet for sent. Nå ble det hastverksarbeid i NTP-innspurten, og da slåss Oppdal og fylket med mange veiprosjekt landet over. Sjelden er regionkampen tøffere enn våren før en transportplanbeslutning.

Å skaffe penger til veier – og å kjøre på veier i vår region - er på alle måter blitt en sann tålmodighetsprøve.