Overkapasitet i barnehagene

Meninger

Private Gnist barnehage frykter at kommunens planlagte barnehageutbygging vil gi overkapasitet på barnehageplasser og det gjør politikerne urolige. Nå ber de om flere tall før utbyggingen av Høgmo barnehage bankes. Det er fornuftig, det er alltid lurt å ha fakta på plass før en bestemmer seg for investeringer til rundt 70 millioner som satsingen på ny barnehage på Høgmo og renovering av Pikhaugen vil innebære.

Samtidig må en ikke bli knuslete og lene seg på private aktørers advarsler. De har sine motiv, og for barnehagekjeder handler det faktisk om å skaffe overskudd. Det er lov i privat næringsliv, og Gnist leverer så det holder for eierne. De har de siste fem årene gått med 13 millioner kroner i samlet overskudd, uten at det er utbetalt utbytte. Men eiere gjør nok som eiere flest, og sørger for at de får avkastning for investeringene sine i Oppdal.

Private aktører har til nå berget Oppdal kommune, fortsatt er seks av de ti barnehagene drevet av private barnehager som får offentlig støtte. Det gir mindre forutsigbarhet, og slett ikke alle driver med like store overskudd som Gnist. De andre har helt andre motiv og er også organisert deretter, som rene foreninger.

Det er farlig å lene seg på disse i all evighet, selv om økonomien nå er på stell, er vi ikke sikret at det er slik om 10-15 år. Derfor må kommunen sørge for gode offentlige barnehager i lokaler tilpasset framtidas barnehage. Det er ikke Høgmo og Pikhaugen i dag, de er preget av ti-årene de ble bygget i og deretter av ombygginger og flikkeløsninger. Det er på høy tid med et investeringsløft.

Men advarselen om overkapasitet kan være verdt å sjekke uansett motiv. For prognosene viser at det blir færre barn i årene framover. Andelen barn i barnehagealder skal ifølge kommunens egen handlingsplanoversikt gå ned fra 6,6 prosent av befolkningen til 5,6 prosent de neste ti-årene.

Samtidig viser OPP sin gjennomgang i dagens avis at det er fullt i sju av ti barnehager, og det er ventelister i Pikhaugen. Det er også tall til ettertanke når en skal dimensjonere barnehageutbyggingen for de neste ti-årene.

For samtidig er barneprognosene tall Oppdal må prøve å gjøre til skamme. Skal vi tiltrekke oss barnefamilier og tilflyttere er ikke svaret å legge opp til barnehagekø, da må vi ha det slik det har vært de siste årene der tilgangen på ledige barnehageplasser er god for de som tenker på å flytte til Oppdal. Det er et viktig bidrag i å snu prognosene som viser stillstand i folketallet.

Da må vi starte med de små - og bygge ut minst like stort som i dag.