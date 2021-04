Landbruket tar vare på oss - tar vi vare på bonden?

Meninger

Nå skal det gjennomføres rundt 30.000 fødsler i løpet av en hektisk måned her i Oppdal. Det kommer til å lyse døgnet rundt i drøyt 100 sauefjøs. Om to måneder slippes 40.000 sau til fjells.

I løpet av de neste tre hektiske månedene videreforedler de vier, krekling, smakfulle urter og skrint gras til de lekreste lammelår, pinnekjøtt og kilometervis med garn til strikkeglade damer. De etterlater seg et beitet og lettgått turterreng for små barneføtter som opplever fjellturgleden for første gang.

Akkurat nå forflytter samene våre flokken sin med kalvtunge simler forsiktig gjennom Trollheimen til «fødestua» langt nordvest i fjella.

Håper de har været på sin side. De produserer utrolig flott og klimavennlig mat i perfekt balanse med vakker og sårbar høyfjellsnatur.

Hver morgen rusler det 50 bønder ned i hvert sitt kufjøs. Der møter de rundt regna 1500 hardtarbeidende damer i sin beste alder. Daglig leverer de til sammen 45 tonn mjølk. Dette får de til - med det gresset de greide å produsere i løpet av tre hektiske sommermåneder. De månedene vi andre forsiktig våget oss ut uten stillongs.

Vi kan ikke annet enn å være stolte av det flotte og uunnværlige fjellandbruket vårt.

Bøndene våre leverer grunn til milevis med skiløyper, et fantastisk kulturlandskap, levende bomiljø i hver en krok av bygda vår og ekte opplevelser for oss og alle fritidsgjestene våre. De er ryggraden når dugnadsånden settes på prøve. Nå er de i ferd med gi opp, og vi i Oppdal Venstre forstår de.

En normalfamilie på 60-tallet, brukte «halvparten» av nettolønna si på mat, de klaget aldri på matprisene.

Når varaordføreren vår i dag skal fore opp sine tre jenter og resten av familien, bruker hun, som andre normale familier 10 prosent av familiens inntekt på mat. På 60 år har realprisene på mat gått ned med 80 %. Det er ikke det minste rart at flere og flere bønder kaster inn håndkleet.

De store kjedene stikker av med mye av overskuddet. De får lov til å herje fritt uten reguleringer. Dette er svært skadelig for landets matproduksjon. Vi er neimen ikke sikre på om det var enighet blant Oppdalsbøndene når de var med på å finansiere oppussinga av Hotell Britannia i Trondheim.

Landbruket er en av de viktigste verdiskaperne i landet vårt. Bosettingsmønster, kulturlandskap, arbeidsplasser, minimal antibiotikabruk, matsikkerhet, lokalmiljø og dugnad. Tror dere virkelig det hadde blitt bygd skiskytteranlegg, rydda lysløyper, bygd gapahuker, og ordna kunstgressbaner uten villige og handlekraftige bønder ?

Vi sier vi subsidierer landbruket. NEI ! Vi tilbakefører en brøkdel av den verdiskapninga landbruket legger igjen i vårt eget lokalsamfunn og vårt felles storsamfunn. Det er det vi gjør - og ingenting annet !

Vi er ikke bønder, men som alle dere andre i landet vårt er vi helt avhengig av bonden. Vi er alle «landbruksnarkomane». Uten det sunne alltid tilstedeværende landbruket vårt - hadde abstinensen grepet oss i løpet av timer, tro oss.

Vi i Oppdal Venstre støtter «Bondeopprøret». Vi kommer til å gjøre det vi kan for å sikre kanskje landets desidert viktigste yrke - bonden det han/ hun fortjener. Det er noe så enkelt som levelige vilkår, og det i et av verdens rikeste land. Vanskeligere er det ikke.

Hilsen oss i Oppdal Venstre