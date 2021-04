Folk på flyttefot

Meninger

OPP og hundre andre norske lokalaviser samarbeider med NRK og Senter for undersøkende journalistikk om serien Folkevandringa. Den setter et viktig søkelys på den langsomme endringen av Norge - og hva som blir konsekvensene når ungdommen rømmer bygda for å studere i byen. Det har ungdom alltid gjort, og hjemkommunen vil gjerne ha de tilbake. Men uten relevante jobber er det gjerne dødfødt, bygdepatriotisme betaler ikke studielånet.

Flyttemønstrene som avtegner seg er interessante. Distrikts-Norge opprettholder folketallet takket være innvandrere. Det gjør også Oppdal og Rennebu - hytteboom og arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, kombinert med bosetting av flyktninger, har hindret befolkningsnedgang og påfølgende lavere kommunale inntekter. Innvandring hindrer nedbygging av kommunale og kommersielle tilbud i distrikts-Norge.

I vår region ser vi også en annen trend, for å sette det på spissen; gutter drar til Trondheim, jentene til Oslo. Kanskje det handler om at gutter ikke kutter båndet til mor og far i bygda like brutalt, Trondheim er en litt lettere løsrivelse. Det gjør det også lettere å få de tilbake igjen, selv om Trondheim har sopt til seg nesten tusen oppdalinger på tjue år.

Oppdal har hatt sine forsøk på hjemflytterlunsj i romjula, og noen har latt seg lokke hjem etter en lokal sjarmoffensiv. Men kanskje skal bygde-Norge heller fokusere på de som er - enn kampanjer mot de som kanskje kan komme. Det statlige Distriktssenteret gir råd til norske distriktskommuner og mener det gir bedre uttelling å satse på å få innvandrerne til å bli i bygda framfor å satse for mye på å få ungdommen tilbake.

Jobb er uansett viktigst, dernest skole, barnehage og fritidstilbud. Opprettholdes folketallet så opprettholdes også tilbudet, eller enda bedre; det kan forbedres. For innvandrere er det to andre ting som teller, norske venner og sosiale nettverk. Det skjer gjennom gode møteplasser og et lavterskel fritidstilbud på rimelige arenaer. Ta med samarbeid med lokalt næringsliv om jobbskaping og etablererkultur, så har du en oppskrift på hvordan du kan få flyktninger til å bli utover de vanlige to-tre årene som går fra bosetting til flyttelasset tar de med til byen.

Men også innvandringen vil gå ned, i 2040 mener Statistisk sentralbyrå at nettoinnvandringen vil bli halvert med 11 000 færre personer som flytter inn i Norge enn som flytter ut. Det blir en utfordring når distriktskommuner samtidig får en eldrebølge som krever flere varme hender. Selv om vi blir friskere når vi blir gamle, lever vi også lenger. Da trengs det økt omsorgsbehov, det kan bare mettes med innvandring. Alle kommuner trenger flere sykepleiere, det blir kamp om å sikre seg pleierressurser nok i årene framover.

Så hvis ungdommen ikke lar seg lokke hjem, og innvandringen går ned, hva gjør vi da? Koronaen kan gi håp om en ny trend. Hjemmekontoret er den nye oljen, mener bygdeforsker Reidar Almås, og ordføreren i Oppdal tror digitaliseringen kan gi vekst for Oppdal og andre distriktskommuner når fiberkablene er lagt. Men vi er sosiale dyr, skal vi ikke gå på veggene hjemme må vi fysisk møte andre. Det er der Oppdal og Rennebu må tenke nytt. Det står mange tomme eneboliger rundt om i norske distriktskommuner, men få leiligheter. Skal vi bygge gode lokalsamfunn må vi se på nye boformer som også tar innover seg singleveksten og eldrebølgen - da kan kollektivet kanskje være løsningen også etter studietilværelsen.