Hvorfor har folk lyst på barn?

Planeten er jo steike full av folk, litt over 7 milliarder sist jeg sjekka.

Meninger

En fødsel er nesten vakrere enn livet sjøl. To mennesker går sammen, den ene befrukter den andre, og ni måneder senere presses et nytt individ ut i verden. Det applauderes av resten av samfunnet. Gratulerer, du har fått barn, den største gaven i livet! I bytte gir du bare fra deg friheten og nattesøvnen din, i all overskuelig fremtid. Med på lasset kommer vasking av klær, bæsj og spy, henting og levering i barnehage og skole, pakking av matpakker, leksehjelp, konfirmasjoner og en dæsj generell oppdragelse.