Meninger

For to år siden skrev OPP om investeringer på en milliard i Oppdal i løpet av tre år. Nå er de fleste satsingene enten i havn eller rett rundt hjørnet. De største; Sportshallen, innovasjonssenteret, Domus-utbyggingen og Biltema setter allerede sitt preg på sentrum, de alene er investeringer for over en halv millIard.