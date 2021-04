Påminnelser om et sårbart liv

Meninger

Det siste året har vi opplevd hvor fort samfunnet endrer seg. Hvis noen skulle sagt i mars i fjor at vi skulle få to påskehøytider uten en tradisjonell påske, at vi måtte venne oss til karantene, ventekarantene, isolasjon, reiseforbud, hytteforbud, munnbindpåbud og avstandskrav på to meter - vi ville neppe trodd det. Et litt ekkelt fremtidsscenario fra en film vi helst ikke vil se, men i vår tid?