Oppdal skisenter – takk for jobben dere gjør

Meninger

En mann de fleste av oss har eller har hatt et «forhold» til, ble en gang kjent for å gjøre vann om til vin. Nå er ikke jeg den typen som tror alt jeg hører, men heller gjerne en sånn «jeg tror det ikke før jeg får se det» type.

Oppdal skisenter har i så måte imponert meg i vinter – her har de gjort vann ikke om til vin, men til snø – masse snø. Det har vært en snøfattig sesong på Oppdal, men når naturen ikke greier å levere, ja da må snøkanonene gjøre jobben, og tråkkemaskinene – og tråkkemaskinførerne. Og det er de jeg har tenkt å rose litt ekstra i dag.

Når kanonsnøen har blitt produsert og ligger der i sine egne «kohorter», skal den prepareres og forberedes, og det er da løypemaskinførerne tråkker til, bokstavelig talt.

Det kreves lang erfaring for å bli en god løypemaskinfører og for å håndtere snø på en forsvarlig måte.

De jobber på spreng, dag og natt har det sett ut for, sånn at vi som har alpint som hobby har kunnet kose oss i bakkene gjennom vinteren. Vi er liksom aldri i tvil - når klokka nærmer seg ti på formiddagen og det begynner å krible i føttene, da vet vi at det ligger en nypreparert bakke ikke så langt unna og bare venter på at vi litt bortskjemte entusiaster skal pynte den med alle slags mønster i løpet av dagen.

Denne vinteren har vært en utfordrende vinter på mange måter. Situasjonen rundt covid 19 har endret seg like fort som viruset har mutert, men smittevernet i heisanleggene på Oppdal har vært godt ivaretatt, og folk har vært flinke – dugnad er jo et godt innarbeidet begrep hos det norske folk.

Så - tusen takk til Oppdal skisenter. Dere har gjort en fantastisk jobb og bidratt til at dette ble en god og trygg sesong.

Oddrun Gimse