Sørenden av kommunen ville blitt totalt ødelagt av ny vei

Meninger

Svar til ordfører Øie

Alle vet at jeg står opp for og ønsker den beste løsninga for alle gjennom det trange dalføret vårt. Og jeg har alltid snakka Ulsbergs beste, både for fastboende, fritidsboere og fremtida her. Masse utviklingsmuligheter for videre drift for små firma og for etterkommerne våre.

Jeg har trua på sørenden av kommunen vår, men det hadde blitt totalt ødelagt hvis de hadde bygd ny vei i uberørt natur.

Vi har ei linje som er godkjent og den skal heldigvis brukes nå og dermed ingen flere direkte berørte gjennom Ulsberg. Få ordna med næringsarealer ved Ulsbergkrysset, og la oss få fortsette fritidsboligbygginga, så skal du se at kommuneøkonomien får fart.

Ingen hemmelighet at jeg og ordføreren er uenige i veien til suksess for Rennebu.

God påske.

Ingrid Tørset,

Ulsberg