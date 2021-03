– Provoserende med overskudd i våre kommuner

Meninger

Er det på tide å sette ned skatter og avgifter - når kommuner ikke makter å bruke opp sine budsjett år etter år ?

Har vi fått et A-lag og et B-lag i vårt sosialdemokratiske land ?

«Dugnaden» i disse koronatider viser dette på en brutal måte. Offentlig ansatte får sin lønn uansett. Heller intet tema med permitteringer eller oppsigelser for A-laget.

Hjemmekontor er løsningen - du er hjemme og jobber - hvis du vil. Samme lønna kommer uansett.

Hva med hyttebygging, kanskje det som gir størst inntekt for kommune og stat i Rennebu og Oppdal? Her trengs gravemaskiner, rørleggere, snekkere og mange andre håndverkere. Her er det avtalte priser og avtalte tider for ferdigstilling.

Hva med ansatte i restaurantbransjen, butikker, hoteller og andre privat ansatte ?

Her er det også svært vanskelig å konkurrere med lønns- og arbeidsavtaler blant A-laget.



Arbeidsgiverne blant B-laget har ikke faste inntekter. Inntektene kommer etter konkurranse med andre, der tilbud og etterspørsel er styrende. Noen ganger forstyrres dette av tilfeldige støtteorninger fra A-laget, som vet hvem som bør få støtte, fordi de sitter på så stor kompetanse...

Pandemien har ødelagt såpass, at mange private ansatte har mistet sine inntekter helt eller delvis.

Da er det ekstra provoserende å se at mange kommuner oversvømmes med inntekter, og ikke makter å bruke opp sine budsjetter, selv med dyre prosjekter som kanskje ikke alltid er helt nødvendige.



Derfor 2 enkle forslag:

- sett merverdiavgiften for alle servering ned til svensk nivå 12 %. Norge har 25 %.

- fjern eiendomsskatten helt !



Sverige har 25 % merverdiavgift på det meste. Sikkert en grunn til at den er senket for all servering. Kanskje fordi det krever mange ansatte, som også gir arbeidsgiveravgift og skatter fra alle ansatte sine inntekter ? Og for å hjelpe en tøff bransje ?

( Men pølser og boller fra bensinstasjoner har da iallefall bare 15 % mva i Norge, fordi du ikke nyter dem der... )



Odd Nyberg,

Siving.