Nye Veier - ikke akkurat her?

Ordførere kan godt få bestemme redskap når snorer skal klippes. Det er seg som hør og bør, og alle må gjøre det de er gode på.

Sikkerhet, samfunnsøkonomiske analyser, kompetanse, geologi, topografi og faglig kompetanse, bør imidlertid styre valg der landet investerer for fremtiden.



Nye Veier skal ikke reparere på gamle veier. De har et helt annet oppdrag å styre etter. Når redaktørene i lokalaviser hauser opp alle problemer, som jo selger godt, gjør de dette oppdraget vanskeligere enn det allerede er.

Ingeniørene som jobber med dette har ikke ønske om hverken å rive hus, gårdsbruk eller noen firma. Ei heller lage støy. Det skjønner alle.



En dag tar oljen slutt. En dag er kanskje oljefondet tomt? Da er Norge avhengig av god samferdsel uansett hvilken næring vi skal leve av. Alle land bygger nye trygge veier for god samferdsel. Før var det forurensning fra bilene som mange var opptatt av. Nå kommer utslippsfrie elbiler. Også lastebiler etterhvert. Da blir det vanskelig å konkurrere for tog med mange omlastinger - også miljømessig.



La Nye Veier fortsette utbyggingen av veinettet også i vår landsdel. Eller skal vi kreve å beholde den slik den er akkurat her, mens vi kjører på nye, fine og trygge veier til Oslo ?



