Barnehageansatte er i sjokk

Meninger

Ansatte i Pikhaugen og Høgmo barnehager er i sjokk.

Arbeidsplassen vår er foreslått lagt ned – og for noen skjer dette for andre gang på 10 år.

Å jobbe i barnehage er en livsstil. Barnehagen er vårt livsverk. Personalet i Pikhaugen går «all in» hver eneste dag for å gjøre hverdagen god for hvert enkelt barn. Derfor er det et sjokk når man får høre at livsverket vårt skal jevnes med jorden, nok en gang, med et pennestrøk!

Det er bare 2-3 år siden Pikhaugen barnehage hadde én søker ved hovedopptaket. Siden den gang har alle ansatte gått sammen i et felles løft for å gjøre barnehagen enda bedre. Personalet har arbeidet hardt og systematisk. Ved hovedopptaket i år fikk vi 18 søkere med Pikhaugen som førstevalg. Vi er den barnehagen i sentrum med desidert flest søkere!

Skulle ikke det ha noe å si?

Hilsen ansatte i Pikhaugen barnehage