Vi er nødt til å prioritere bort skolekantine

Meninger

Sist fredag behandlet hovedutvalg for Helse og Oppvekst overskridelsene ved ny skolekantine og avklaringer om beliggenhet og eventuell samlokalisering av de to kommunale barnehagene i sentrum.

Oppdal Arbeiderparti har tidligere løftet fram forholdene i de kommunale barnehagene og satt det på dagsorden. Vi har hele tiden vært klar og tydelig på hva vi ønsker å få gjennomført, nybygg ved Høgmo Barnehage og renovering av Pikhaugen Barnehage.

I en utredning av kommunale barnehager i Oppdal i 2019, lå det med en vurdering av tilstanden ved eksisterende barnehager. I utredningen ble det påvist store mangler i fasilitetene for personalet. Listen over mangler er lang både ved Høgmo Barnehage og ved Pikhaugen Barnehage. Høgmo har i tillegg større utfordringer med lokalitetene. Det er utfordringer med flere åpne løsninger som er lite hensiktsmessig i ei tid med pandemi og «kohort-delinger». Kjøkkenet er ikke større enn for en ordinær husholdning, men i Høgmo skal det lages mat og vaskes opp igjen etter 30 – 40 barn, samt personale på 12 stk. Det er manglende lagerplass for frysevarer, kjølevarer og tørrmat. Bygget er ikke universelt utformet og mangler handicaptoalett. Dette er bare noe av det.

Det foreligger en stor satsning i samfunnet på tidlig innsats blant barn. En stor trend er blitt å tilby ulike kartleggingsverktøy, som er ment for bruk på både barn og unge. Det er viktig å huske at barna i barnehagene tilhører oppstarten av et utdanningsløp. Med riktig innsats på de yngste, både rundt det fysiske miljø, utforming av bygg, sunt inneklima, muligheter for sunn og god matservering og med ekstra personalressurser rundt ettåringene vil dette føre til flere robuste og trygge barn. Det sparer samfunnet på sikt. Og husk, disse barna er framtida. Det er framtida vi må satse på.





Skolekantine:

Oppdal Arbeiderparti har vært tydelig på hvilke investeringer vi ønsker å prioritere framover. Skolekantina er et tiltak som vi ønsker å prioritere, Oppdal Arbeiderparti var en av pådriverne for å bevilge penger for å få gjennomføre et forprosjekt. Nå ser vi at det økonomiske handlingsrommet for Oppdal kommune blir trangere og trangere. Da må vi som politikere prioritere hardere. Arbeiderpartiet kan ikke uten videre bare godta at prisen på kantinebygget ved ungdomsskolen ble 40 % over forhåndsestimatet.

Oppdal Arbeiderparti mener det nå er riktig å avlyse anbudskonkurransen og se på andre måter å gjøre dette på. Det har og kommet signaler på at en skolekantine helst bør ligge i midten av skolen og ikke ved siden av. Vil man med dette tiltaket bare bygge en ny «klatt» som vanskelig kan integreres i skolebygningen? Kanskje er det mer fornuftig å vente med dette tiltaket til skolen eventuelt må ha en større renovering? Vår representant i Helse og Oppvekst var tydelig på vårt standpunkt i denne saken.





Betalte matpauser:

Oppdal Arbeiderparti vil også rette fokuset mot våre ansatte ved BOAS og Oppdal Helsesenter. De gjør en fantastisk jobb med å ta vare på våre eldre. Det er viktig at vi (Oppdal kommune) som arbeidsgiver er vårt ansvar bevist. Som eneste ansatte i Oppdal kommune, er sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved BOAS og ved OHS i den situasjon at de fremdeles betaler for å spise sin mat på dagvakter hverdag. Det vil si at de jobber ½ time gratis overtid hver hverdag sammenlignet med alle andre kommuneansatte. 35,5-timers arbeidsuke (AML/turnus) er i realiteten opptil 38-timers arbeidsuke, avhengig av hvor mange dagvakter vedkommende har. Matpause er lovpålagt og skal ikke være en utfordring som de ansatte skal bruke unødvendig energi på.

Helsearbeidere bruker sin matpause til faglige refleksjoner, da det er et viktig møtepunkt for personale for å samle viktig info. I tillegg blir de ansatte som regel forstyrret i sine matpauser. Ofte flere ganger. Det hender også at de ikke rekker å ta pause i det hele tatt. Det har lenge vært et fokus og et mål å få flere heltidsstillinger. Denne skjevheten er med på å opprettholde deltidskultur samt gi mangel på overskudd til å jobbe fulltid. Å bli urettferdig behandlet er helseskadelig og å ha en god nok inntekt er helsefremmende. Økt sykefravær og små stillinger kan koste kommunen millioner i året.





Oppdal Arbeiderparti sitt fokus inn mot handlingsplan og videre:

På bakgrunn av dette vil vi i Oppdal Arbeiderparti gi et klart signal om at vi framover mot handlingsprogrammet og videre om nødvendig, ha to tiltak øverst på lista. Det er viktig for oss å sette fokus på våre egne ansatte og deres arbeidsforhold. Oppdal kommune som arbeidsgiver må være sitt ansvar bevist og legge forholdene til rette for den enkelte ansatte.

Vi er nødt i denne omgang til å prioritere bort skolekantine for å kunne løfte fram nytt bygg ved Høgmo Barnehage, samt at vi vil se videre på en renovering av Pikhaugen barnehage. Så må vi ta ta problematikken med betalte/ubetalte matpauser ved Boas og Oppdal Helsesenter på alvor. Dette løfter Oppdal Arbeiderparti nå opp med topp prioritet.

For Oppdal Arbeiderparti

Tor Snøve