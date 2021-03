– Personlige assistenter er vinn-vinn for alle

Meninger

Bakgrunnen for min kontinuerlige masing i forhold til brukerstyrt personlig assistent (BPA), både til kommune, interesseorganisasjoner og i media, er på grunn av min personlige progressive MS. Hvor jeg har opplevd en del frustrasjon med tildeling og timeutmåling av tilgang på BPA. Heldigvis er jeg proppfull av bitterhet, som gir meg nok energi til å mase og sutre til jeg får det som jeg vil. Men gjennom erfaringene jeg har gjort meg, har jeg fått en motivasjon til å forsøke å løfte problemstillingene jeg har følt på, opp til et høyere nivå i kommunen og i politikken. Slik at mennesker som opplever liknende livssituasjoner med funksjonsnedsettelser og sykdom, men som kanskje ikke er fullt så bitter, lettere kan få tilgang til de likestilllingsverktøyene som finnes i vårt samfunn.

Det er viktig å påpeke at etter et og et halvt år hvor jeg har engasjert meg i BPA-ordningen, har jeg fortsatt ikke en fullverdig forståelse av lovtekst og rundskriv om BPA i lovverket. Og jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å forstå rammene og intensjonen bak BPA-ordningen, både for kommunalt ansatte og lokalpolitikere. På grunn av at loven kan være vanskelig å forstå og at den gir så mye rom for individuell tolkning, foregår det nå et arbeid med blant annet Norges handikapforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), foreningen JAG, Uloba med flere. Målet er å forbedre lovteksten på en slik måte at den tydeliggjør hvilke krav og rettigheter som er presisert i lovverket, slik at det blir en likere praksis for tildeling av BPA i landets mange kommuner - og at hensikten, som er likestilling, blir resultatet av vedtakene som praktiseres. Dette vil være med på å sikre likestilling og inkludering for funksjonshemmede og syke, slik at livskvalitet og samfunnsdeltakelse kan i større grad nærme seg muligheten til å leve livet slik som funksjonsfriske.

Slik jeg ser det vil likestilling og inkludering for funksjonshemmede og syke ikke bare være positivt på individnivå, men ha store positive ringvirkninger for lokalsamfunn, pårørende, og nasjonen som helhet. Ved at mennesker som ikke klarer å leve livet selvstendig får tilstrekkelig hjelp fra det offentlige, vil belastning og omsorgsbyrde for pårørende bli mindre. Noe som kan føre til at for eksempel ektefelle kan fortsette i 100 prosent jobb, istedenfor å jobbe deltid for å ivareta livskvaliteten til den funksjonshemmede. Dette vil dermed føre til sterkere familieøkonomi, med de positive ringvirkningene det kan føre til i et lokalsamfunn, samt at det gir økt skatt til kommune og stat, og øker produktiviteten på arbeidsplassen.

Økt BPA-bruk vil også kunne bidra til at mennesker kan være mer involvert, som foreldre, og på den måten skape økt trygghet, omsorg og gode oppvekstvilkår for barn, eventuelt at foreldre opplever at ivaretakelsen av sine barns livskvalitet blir ivaretatt på en god måte, ut over å kun få oppfylt grunnleggende behov. Med større fokus på bruk av BPA som likestillingsverktøy, vil man altså kunne slå flere fluer i en smekk, ved å sørge for gode liv for de som er rammet av utenforskap, manglende evner og nedsatt livskvalitet. Samtidig som man kan øke sysselsetting, skattebetaling og frigi tid og handlingsrom for pårørende. Etter mitt skjønn er implementeringen av BPA-bruk i kommunen en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Først og fremst bedring av livssituasjonen til funksjonshemmede og syke, samt deres pårørende. Men det er også positivt sett med samfunnsøkonomiske øyne.

Hvis barn av funksjonshemmede kan oppleve større trygghet, omsorg og kjærlighet i hverdagen, vet man at dette har en stor positiv påvirkning for fremtidig livsutfoldelse i form av utdanning, yrkesaktivitet og skape egne gode liv. Pårørende som slipper å ha det fulle omsorgsansvaret for familiemedlemmer, kan i større grad ta del i yrkeslivet, fritidsaktiviteter og ha overskudd til å være en god livspartner, en enda bedre forelder, og ha muligheten til selvrealisering i eget liv. Ved at en funksjonshemmet får tilstrekkelige ressurser til å håndtere eget liv, vil det også skape nye arbeidsplasser for assistenter - men også muligheter for å engasjere seg i lokalsamfunnet, både med tanke på interesser, hobbyer og stimulering i næringslivet.

I media hører vi til stadighet om viktigheten av at folk står i yrkeslivet så lenge som mulig, at det skapes nye arbeidsplasser og at velferdsstaten må legge til rette for at flest mulig kan bidra til fellesskapet. Dessverre er det sjeldent konkrete forslag på hvordan dette kan gjennomføres på lokalt nivå. Her mener jeg at BPA-ordningen er en ressurs som har fått alt for lite oppmerksomhet og at det i for liten grad har blitt fokusert på hvordan en slik ordning kan gi et positivt utfall for et eksisterende problem. Hvor stadig flere faller utenfor og det i liten grad er arbeidsplasser til mennesker uten høyere utdanning. Vel, ved at funksjonshemmede kan bli re-integrert i samfunnet ved hjelp av assistenter som ikke har krav til høyere utdanning, har politikerene her en gylden mulighet til å skape god og produktiv framtidsutvikling for velferdsstaten Norge.

Dersom du eller noen du kjenner har behov for en slik ordning som BPA er, anbefaler jeg deg å ta kontakt med det kommunale hjelpeapparatet innen helse- og omsorg. Og dersom du blir møtt med manglende forståelse for ditt hjelpebehov, kan du ta kontakt med rettighetstelefonen til FFO, Norges handikapforbund eller min BPA-leverandør JAG assistanse, for å få god veiledning og hjelp.

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg på instagramkontoen @bkenth, hvis det er noe jeg kan bistå med i forhold til forståelsen av kartleggingsverktøyet IPLOS eller utmålingen av timer i vedtaket. I denne sammenheng ønsker jeg å trekke fram noen sentrale punkter: du må søke og få innvilget vedtak før fylte 62 år, for å ha rettighet på BPA videre i livet, det er også et krav om at hjelpebehovet må være minimum 25 timer pr uke. I mine øyne er IPLOS kartleggingsverktøy mangelfullt for å fremme likestilling, og det er derfor viktig å fange opp behovene som faller utenfor dette verktøyet.

Som nevnt tidligere, ønsker jeg med denne saken å løfte BPA-problemstillingen fra et personlig perspektiv til en samfunnsmessig likestillingsutfordring, slik at eventuelt andre skal slippe å ta alle kampene på egen hånd. Når det er sagt, dersom det skulle være noen som har behov for en kommunikasjonsutfordret, nesten blind, Stomi-Operert, mobilitetshemmet og tidvis depressiv person i sin bedrift kan jeg fungere godt som en lavterskel lobbyist, butikkvindu-mannekeng, hårmodell eller politisk vaktbikkje.

Til tross for bakgrunn som psykiatrisk sykepleier er jeg nok ikke egnet lenger til å sette vaksiner eller rette opp beinbrudd. Men jeg er veldig motivert for å bruke min fantastisk skrøpelige kropp til å skape positive forandringer i Oppdal kommune.



Kenth Frelsøy Brelin