Ordfører, dette behøver du ikke beklage! 

Meninger

I en SMS til hyttefolket før vinterferien, informerte Oppdal kommune om det vedtatte munnbindpåbudet. Så langt alt greit, men så ble det lagt til en oppfordring om å handle nødvendige varer til oppholdet før avreise. Dette er helt i tråd med nasjonale råd og dermed bare en påminnelse om noe som har vært kjent siden regjeringen kom med sine råd før vinterferien.

Norge er et av de landene som tross alt har kommet seg best gjennom pandemien. Dette skyldes stort sett fornuftige avgjørelser fra myndighetenes side og høy tillit til disse i befolkningen.Vi har vennet oss til å holde avstand, begrenset sosial kontakt, spritet hender, holdt oss hjemme osv.

Næringslivet har fått kompensasjonsordninger, noen har truffet, noen har bommet og noen har i enkeltes øyne vært helt feil. Alt er gjort i beste mening og i ettertid ser det ut til å ha gått bedre enn ventet,

Disse ordningene er også lette å måle, de måles i penger.

Andre grupper strever mer enn det etablerte næringslivet selv om også deres aktivitet kan måles i penger. De fleste kulturarbeidere, alle de mange som er permitterte, og ikke minst studentene som kombinerer studie med jobb har opplevd betydelig nedgang i egen økonomi.

Men de har holdt ut, klaget litt, men stort sett lojalt sluttet opp om de rådene som har kommet.

De som har tapt aller mest er barn og unge. Dessverre er deres tap vanskelig å måle i penger. Vi har alle hørt om de sårbare barna og hvordan hjemmeskole kan slå ut for dem.

Alle de som ikke defineres som sårbare og som heldigvis er i flertall, har også måttet ofre mye. Ungdomstiden er ikke så veldig lang, mye skal skje på kort tid. Sosiale arenaer er tatt fra dem, for mange er det sosiale arenaer som ikke lenger er der når vi en gang går tilbake til normalen.

Skolegang og studier er for mange satt på vent, mange vil ikke komme på sporet igjen.

Vi måler imidlertid ikke dette i penger. I alle fall ikke på en like enkel måte som handelsnæringen kan måle et tap de hevder kommer pga ordførerens og kommunens presisering av nasjonale smittevernråd. Et nasjonalt smittevernråd handelsnæringen burde kjent til før hyttefolket fikk tekstmelding.

Å kritisere ordfører og kommune for å minne om nasjonale råd, er omtrent like umusikalsk som uttalelsene fra en russepresident om at russen skulle prioriteres foran syke og eldre i vaksineringskøen for at russen skulle få gjenomført russetiden. Å minne om hvilke råd som til enhver tid gjelder, er viktig informasjon. Det er heller ikke noe argument at det nasjonale rådet er svakt fundert smittevernfaglig. Vi er nordmenn og har tillit til styresmaktene. Også når vi tror de tar feil.

Arne Rønning

MDG