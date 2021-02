En skitur i ei oppkjørt løype utenfor vei

Meninger

Om en skitur fra Dala (Stenboeng) til Bårdsgarden. En perle av ei løype og for mange sikkert ukjent. Honnør til Lønset Idrettslags kjørere som har jobbet med og kjørt opp ei flott løype utenfor vei og med en vinter med lite snø. Her har du ei lettgått løype med mange fine utsiktspunkter utover Storlidalen og de fine fjella.

Løypa går sågar parallelt med veien enkelte plasser uten at det gir meg en dårlig opplevelse. Joda, jeg innrømmer gjerne at en liten strekning av løypa ikke er noen perle. Da tenker jeg at her er jeg inne i en transportetappe og vipps så er jeg forbi det litt småkronglete partiet.

Jeg har forstått at det er viktig med ei løype der man kan gå sin første og siste skitur. Her går jeg god for strekningen fra Dala til Ångardsbrua, selv om jeg ikke er på min første og forhåpentligvis ikke siste skitur. Ei skiløype blir ikke av seg selv, verken sommer eller vinter. Det finnes ildsjeler man sjelden hører om og ikke leser om i avisa. Som legger ned utallige dugnadstimer med ei busksaks eller ei rydningssag, fjerner en stein her og graver ei lita grøft der.

Hilsen fra en fornøyd skiløper i og utenfor oppkjørte spor. En frustrert og lei avisleser som er helt uinteressert i hva som skrives i sms’er og hvem som er venn med hvem. Som slett ikke bor i ei, medieskapt, kranglebygd. Det må i så fall være for en liten innvidd gruppe.

Så til media: Slutt å stigmatisere ei hel flott bygd!

Bente E. Vasli