Takker ja, under én forutsetning

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, ordfører i Oppdal





Kjære varaordfører,

Nå skal jeg gjøre noe jeg misliker sterkt; føre en dialog med en person som jeg samarbeider veldig godt med daglig, via avisen.

Du hørte min redegjørelse til formannskapet, jeg er selvfølgelig klar til å kjempe videre for løype i Gjevilvassdalen.

Det jeg etterspør er formannskapets og deretter kommunestyrets råd om hvordan de vil jeg skal kjempe videre. Hvis kommunestyret ønsker at jeg (gjerne sammen med deg) skal arbeide videre, så må det stilles til rådighet arbeidskraft for å se på hele mulighetsrommet.

Da kommer tilbudet ditt beleilig.

Hvis vi sammen kan legge ned arbeidskraften på mulighetene, isteden for å være fastlåst på det ene alternativet som vi har gått oss fast i, så tror jeg du og jeg kan få det til, som vi gjør med så mye annet.

Derfor takker ja jeg til din invitasjon, under en eneste forutsetning:

At du er med meg på å se på mulighetsbredden istedet for at vi bare konsentrerer oss om umulighetsbredden.





Vennlig hilsen





Geir Arild Espnes,

Ordfører