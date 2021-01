Meninger

Et kvarter!

Har du et lite kvarter til rådighet – refleksjoner over løypestriden i Gjevilvassdalen.

I dalen sitter man nå på hver sin haug i en eskalerende konflikt og kaster «snø» på hverandre. Bruker skyts som ikke alltid er like velvalgt og faktabasert.

Vi har tilsynelatende en sak her som hverken advokater eller dommere har klart å løse igjennom seks rettsrunder. Det vi trenger nå er folk som kan se lengre enn sin egen nesetipp, legge vekk egoisme og arbeid sammen for å få til løsninger som langt på veg kan tilfredsstille alle parter.

Fakta

Men først til det vesentlige i denne tragikomiske sak om skiløype i Gjevilvassdalen.

Geir S. Jacobsen skriver i sitt debattinnlegg mandag 3. januar 2021 på opp.no at han er overrasket «over at motstanderne våre ikke aksepterer et lovlig kommunestyrevedtak og rettskraftige dommer».

Men hvem er det som egentlig ikke har kunnet akseptere et lovlig vedtak?

Det første vedtak i denne 18 år lange konflikt kom den 21. oktober 2002 hvor et alminnelig flertall på et årsmøte i Gjevilvassveien (fra 2013 et SA) vedtok at Gjevilvassveien ikke skulle brøytes. Det samme har gjentatt seg på samtlige årsmøter siden.

Jeg er overrasket over at dere «brøytere» aldri har kunnet akseptere dette flertallsvedtak.

Her er vi ved kjernen i hele denne mangeårige og ressurskrevende konflikt i dalen.

Rett til å kjøre

Som jeg før har skrevet i et annet debattinnlegg, «Andersskogs egeninteresse» har rettighetshaverne i Gjevilvassveien SA alltid hatt rett til å kjøre på Gjevilvassveien hele året, men dog i de fire vintermåneder i nødvendige ærender etter tillatelser fra Gjevilvassveien SA. Altså har det ikke vært problem for noen rettighetshavere å komme seg på setra for å hugge ved eller foreta nødvendig restaurering og vedlikehold av sine setereiendommer.

Hvorfor har det ikke vært mulig å løse denne konflikt på en annen måte enn å slepe hverandre inn i en rettsal gang på gang? Hvorfor skal et helt lokalsamfunn lide under at dere «brøytere» aldri har kunnet akseptere et lovlig vedtak i Gjevilvassveien SA i 2002?

Striden om løype på eller brøyting av Gjevilvasseien ble løftet inn i rettsystemet av «brøytene» i 2014. Dette førte til de omstridte bruksordningsregler hvor rettighetshavere fikk rett til å brøyte veien inn til sine egne eiendommer i næringsøyemed, en rett de for så vidt allerede hadde. Men bruksordningsregler er begrenset til partene i saken, rettighetshaverne, og åpnet ikke opp for alminnelig ferdsel vinterstid. Siden har løypestriden versert i rettssystemet i seks omganger.

Reelt behov

I en så betent konflikt som denne bør fakta komme på bordet før videre diskusjon om løypevalg fortsetter. Og her må partene spille med åpne kort. Så hvilke muligheter har vi for å avdekke behovet for vinterbrøyting?

En brukerundersøkelse blant rettighetshavere?

En faktisk måling av biltrafikken på Gjevilvassveien i de første vintermåneder i 2021?

Hvor mange rettighetshavere og andre der høsten 2020 og i begynnelsen av 2021 har innbetalt kr 2.900 til brøytelaget? Fordelt på rettighetshavere og ikke rettighetshavere, gjerne dokumentert.

Er det teknisk mulig å ha sambruk på Gjevilvassveien?

En faktisk måling av behovet for bilveg fra Osen og ut i dalen vinterstid er mulig med dagens teknologiske løsninger. Og hvis partene er samstemt kan man jo fort få satt opp måleutstyr som forteller hvem av rettighetshaverne som kjører og hvor mange turer hver enkelt kjører. Det er bare et spørsmål om å ta initiativ til å få satt opp måleutstyret.

Sambruk - mulige løsninger

Jeg savner i høy grad at folk på begge sider av løypestriden er konstruktive for å få fram nye løsninger som kan tilfredsstille begge parter. En fortsatt strid er ikke fremtiden for hverken Gjevilvassdalen eller Oppdal.

Finnes det eksempelvis teknologier som gjør det mulig å flytte snøen for å ta vare på den to ganger i uken, fredag og søndag mellom kl 18.00 og 20.00? Og deretter flytte den tilbake igjen og preparere en ny løype på veien? Da tilfredsstiller man de rettighetshaver i veien som absolutt må ha bil for å kjøre ut på setra.

En annen løsning kunne være å «ferge» biler ut i dalen, enten på en spesial bygget tråkkemaskin, den vil kreve mindre plass enn hvis det henges en spesialbygget bilhenger etter tråkkemaskinen. En henger som også kunne anvendes til material- og vedtransport.

Da slår man to fluer med en smekk, for de som ønsker å få «ferget» bilene ut i dalen samtidig med at man får trukket skiløypen på veien en ekstra gang.

EN tredje løsning er å bruke en større snømobil med henger da kan man frakte passasjerer, bagasje, vatn, materialer, ved etc. Selvsagt elektrisk drevet, støy- og forurensingsfri. I fast rute utenom rush tiden i skiløype.

En mulig løsning med snømobil medfører samtidig at de snøskuterførere som inntil nå har hatt inntekt på å kjøre folk og bagasje ut i dalen kan bevare sine inntektsmuligheter.

Og jeg antar at de kostnader man slipper for å bruke på at opparbeide nye skiløyper langt på veg kan finansiere en snømobil.

Eller finnes det andre kreative løsninger?





Et enkelt regnestykke

For å sette løypestriden i et ressursmessig perspektiv har jeg foretatt følgende regnestykke. Med basis i Statistisk Sentralbyrå er et årsverk inkludert ferie 1.950 timer, og uten ferie 1.750 timer.

Hvis de 25 mest aktive involverte i denne strid bruker 60 min pr dag gjennom hele året utgjør det 9125 timer på årsbasis. Omregnet til årsverk uten ferie blir det 5,2 årsverk pr år.

Verre blir det hvis jeg regner med tidsforbruket til de 50 personer som bruker 30 min pr dag + 100 personer som bruker 15 min pr dag + 200 personer som bruker 5 min pr dag på å følge med i saken og delvis delta i konflikten/debatten.

Det gir et samlet tidsforbruk på 33 458 timer/19,1 årsverk pr år. Gang gjerne 19,1 årsverk med det antall år som løypestriden har vart.

Jeg skal ikke påstå at dette regnestykke gir et korrekt bilde av tidsforbruket, men selv om vi halverer tidsforbruket kommer vi ut med 16 729 timer/9,5 årsverk pr år. Det jeg ønsker å påpeke med dette regneeksempel er at det er et faktisk misbruk av gode menneskelig resurser, og at disse timer kunne ha vært anvendt til noe mer fornuftig.

Fortsetter jeg regnestykket på 9,5 årsverk og setter en timepris på dette tidsforbruk, eksempelvis kr 300 pr time (timepris egeninnsats som brukes i søknader om Smil-midler i landbruket) kommer jeg ut med et resultat på

kr 5.018.700.

Smil-ordningen er en tilskuddsordning hvor gårdbrukere kan få støtte til å sette i stand bl.a. sine seterbygninger.

I tillegg til de timer som engasjerte personer bruker i denne sak, kommer timeforbruket hos Oppdal kommune og offentlig forvaltning for øvrig, organisasjoner og foreninger samt advokatenes timeforbruk og salærer.





Advokatsalærer

En vesentlig kostnad i denne sak er de salærer advokatene skal ha for å bistå sine klienter i en rettssal. Hefter meg her ved at Geir S. Jacobsen på opp.no 3. januar i et debattinnlegg prøver å overbevise leserne om at brøyternes kostnader til advokat Andersskog ikke er store – «en faktura på et kvarter».

Som «initiativtakere» til denne lange konflikt bør også dere «brøytere» være interessert i at alle fakta blir lagt på bordet.

Alene den første rettsrunde, i jordskifteretten, kostet kr 187.357,20 i kostnader, men en § 74-«rabatt» på kr 86 315,- reduserte retten beløpet til kr 101 042, - som ble delt likt på alle rettighetshaverne i Gjevilvassveien SA.

Gjevilvassveien SA alene har så langt hatt advokatkostnader på mer enn kr 300.000, og hva har ikke Oppdal kommune og dere «brøytere» hatt av kostnader på saken. Hvor mange millioner kroner har ikke dette kostet oss som samfunn?





Innovasjon

Som sauebonde går jeg hele vinteren i fjøset og skraper møkk ned i møkkjelleren. Noen vil kalle det en drittjobb, men fjøset er også tenketanken min.

I løpet at de timer jeg tilbringer i fjøset sammen med mine økologiske sauer kommer ofte de gode ideer.

Og her er en av dem; Internasjonalt museum for bygdekrangel.

Internasjonalt museum for bygdekrangel kan bli et ressurssenter både for de som ønsker å starte opp en krangel og de som ønsker å løse en bygdekonflikt. Ekspertisen har vi jo i Oppdal. Oppskrift på hvordan man går frem for å tilrettelegge og starte en krangel, og ikke minst et ressurssenter hvor man kan søke råd om hvordan man løser bygdekonflikter som advokater og domstoler ikke klare og løse.

Et lite vedheng

På et Internasjonalt museum for bygdekrangel bør det kanskje også vies litt oppmerksomhet på en av de mer kuriøse måter å løse konflikter på. Både i Kenya i 2009 og Belgia i 2011 har kvinner krysset benene og erklært sexstreik fram til deres menn har sluttet å krangle om makten. For ikke å tale om kvinnene i den Colombianske by Pereira.

I Kenya dreide krangelen seg om hvem som skulle ha makten i landet, statsministeren eller presidenten. Her stilte statsministerens frue seg i spissen for et initiativ fra kvinneorganisasjonen WDO om å nekte mennene sex inntil de hadde løst saken.

I Belgia dreiede saken seg som om å få løst en åtte måneder langt kaos hvor landet hadde stått uten regjering. Et kvinnelig senatsmedlem foreslo da at de belgiske kvinner skulle gå til sexboikott for å tvinge fram valget av en ny regjering.

Kvinnene i Pereira hadde i 2006 fått nok av deres menn bruk av våpen som maktmiddel og stilte derfor krav om at deres menn skulle velge mellom sex eller bruk av skytevåpen.

Men en slik måte og løse konflikter på i Oppdal er vel lite aktuelt?





Mogens Juul Rasmussen