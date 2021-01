Kan offentlighetsloven bli tillitens fiende?

Meninger

Skrevet av ordfører Geir Arild Espnes og varaordfører Elisabeth Hals

Ordfører har den siste uken brukt mye tid på et anonymt krav om innsyn i hans Messenger-meldinger og SMS-er som kan ha tilknytning til Gjevilvassveisaken. Kravet kommer fra den anonyme e-postadressen gjevilvakre@gmail.com og innbefatter også telefonlogg fra og til personer som er parter i saken. Begrepet «part i saken» er ikke definert nærmere.

Varaordfører og ordfører er selvsagt kjent med at det i henhold til offentlighetsloven kan bes om innsyn i saksdokumenter, og normalt kommer slike forespørsler fra seriøse aktører som for eksempel lokalavisa med redaktøren som den ansvarlige. De fleste tenker imidlertid ikke på at en SMS kan være et «saksdokument» i det de sender fra seg eller mottar en slik melding. SMS-er oppleves ikke like formelt som andre skriftlige beskjeder og de fleste av oss er ikke alltid like nøye med ordlyd eller sammenstilling. Vi synes derfor det er problematisk å skulle gi innsyn til en person som ikke vil oppgi sin identitet. Som krever andres åpenhet, men skjuler sin egen. Dette er en spekulativ framgangsmåte og det blir vanskelig å tenke at det ligger gode hensikter til grunn.

Etter å ha drøftet grundig om vi virkelig skal måtte åpne for et slikt innsynskrav, fant vi ut at vi måtte spørre kommuneadvokaten om råd. Rådet var at vi skulle gi fra oss disse meldingene, det er det offentlighetsloven sier. Vi skjønner lovhenvisningen, men vi er helt uenige i prinsippet. Vi mener offentlighetsloven ikke kan være i takt med tiden, for den tar ikke høyde for nett-trollenes utspekulerte sjikane. Mye kan konstrueres ut av enkle tekstmeldinger, settes sammen på nye måter og skape uheldige sammenhenger. Sånn sett er heller ikke offentlighetsloven på tillitens side.

Vi har allikevel funnet ut at vi vil sende fra oss de tekstmeldingene mottaker finner som saksrelaterte. Der er selvfølgelig identitet og andre gjenkjennbare markører tatt ut.

Vi må allikevel fastslå at vi føler et stort ubehag ved å etterkomme dette anonyme kravet. Vi føler at ordet tillit på dette viset tas ut av begrepet tillitsvalgt.

Vi skriver dette for å klargjøre at vi aldri trodde at offentlighetsloven skulle kunne anvendes til å anonymt så tvil om tilliten til at ens meldinger skulle bli tatt vare på hos en tillitsvalgt. Vi skriver dette også for å minne om at du aldri må sende SMS-er til ordfører eller varaordfører med mindre du er rede til at de kan bli betraktet som et saksdokument og dermed må kunne utleveres.

Vi trodde i all vår naivitet at offentlighetsloven var til for å beskytte innbyggerne, det er den jo også vanligvis, men nå opplever vi at den baner vei for han eller hun som ikke vil avsløre sin egen identitet. Denne gangen under avsenderadresse gjevilvakre@gmail.com. Neste gang kanskje med en annen utspekulert måte å skjule sin identitet.

Hilsen ordfører Geir Arild Espnes og varaordfører Elisabeth Hals