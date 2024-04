Øyvind Hoel hadde arbeidet på lensmannskontor siden 1902 da han i 1918 ble ansatt som lensmann i hjembygda Oppdal, fortalte Trøndelag-utgaven av Nidaros 25. april 1918.

Først hadde han vært ni år ved Tynset lensmannskontor, siden sju år ved Trysil lensmannskontor. Han tiltrådte lensmannsembetet i Oppdal 1. juli 1918.

Den nye lensmannen engasjerte seg snart i lokalsamfunnet.

Det begynte med Opdal Samvirkelag, som ble grunnlagt i 1919 etter initiativ fra anleggsarbeider og småbruker Ingebrigt H. Mjøen. Her var Øyvind Hoel styremedlem fra starten. I flere år var han nestformann og fungerende formann.

I samvirkelagets jubileumsskrift fra 1950 skriver Peder Røddesnes at Hoel «har en god del av æren for de tiltak som nå var gjort hittil, uten forkleinelse for de øvrige styremedlemmer.»

Røddesnes trakk spesielt frem Hoels innsats for å få bygd et elektrisitetsverk som kunne forsyne samvirkelaget og resten av Oppdal med elektrisk kraft. Denne innsatsen resulterte i etableringen av Oppdal elektrisitetsverk i 1932.

Ifølge Røddesnes var det lensmann Hoel som lanserte forslaget om at Opdal Samvirkelag skulle bygge en mølle på Auna. Slik kunne kraften fra everket nyttiggjøres.

Fra 1931 og ut tiåret var lensmann Hoel medlem av Oppdal kommunestyre, hvor han representerte Venstre.

Det er fristende å se Hoels inntreden i lokalpolitikken som et resultat av hans kamp for etablering av et kommunalt everk. Dette var tidens store stridssak, og Hoel sto midt i den.

Det hele ble avgjort ved valget i 1931. Løsningen ble etablering av et everk med både Oppdal kommune og private som aksjonærer.

Lensmann Hoel var styreformann i everket fra første dag, og regnes som everkets «far».

Utbruddet av andre verdenskrig og tyskernes okkupasjon skapte mange nye dilemmaer og utfordringer for lensmannen. Nå ble tilværelsen en balansegang.

Etter flere konfrontasjoner med NS-ere ble lensmann Hoel avsatt høsten 1941. Våren 1942 ble Hoel og sønnen Oddmund Hoel arrestert og sendt til krigsfangeleiren Grini. De slapp ut igjen i september 1942.

Nå begynte Hoel som sjåfør for doktor Peter Lynge Nissen. De var underveis til et sykebesøk hos Steingrim Riise på Driva i april 1943 da en tysk soldat på en kontrollpost ved Krossveien skjøt etter dem fordi de ikke stanset. Kula traff Øyvind Hoel i ryggen. Han døde på tyskernes feltlasarett på Fjellvang fem dager senere.

Det het seg i samtiden at ingen kunne huske en begravelse i Oppdal noensinne med flere folk tilstede enn den dagen lensmann Øyvind Hoel ble jordfestet.

I en kort minnetale over lensmann Hoel i kommunestyre rett etter krigen sa ordfører Esten K. Gorseth at Øyvind Hoel ville «gå inn i historien som bygdas beste mann» ved siden av stortingsmann Ingebrigt H. Sæter.