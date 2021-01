Lagkapteinen

Magasinet

Alle skal med, mener Gerd Staverløkk (47), rektor ved barne- og ungdomsskolen i Rennebu – og fotballildsjel både i klubb og krets.

Dette med å ta vare på dem som faller utenfor er ikke noe hun bare sier.

For Staverløkk er løsningsorientert, og når det er noen på ungenes fotballag som kanskje ikke har de samme forutsetningene som de fleste andre på laget, tar hun tak.

Om man skal selge dopapir på dugnad, og én av ungene mangler nettverket for å få det til, så fordeles dopapiret slik at de andre ungene selger mer. Eller når det er kampkjøring, og én av foreldrene ikke har bil, så fordeles dugnaden slik at vedkommende heller tar en ekstra kioskvakt eller to.

«Hvorfor skal mine penger gå til å hjelpe andre», kan noen si. Mange synes det er bedre å betale seg ut av dugnaden, men der er hun uenig.

– Vi som har ressursene kan alltids gjøre det, men det er en del av samfunnsoppdraget å sørge for at alle skal ha mulighet til å være med. Og da fordeler vi dopapir og fordeler kjeks slik at det blir like muligheter for alle å få det til. Vi lager fellesskapet for de som ellers ville falt utenfor.

Og hun er veldig tydelig på at det ikke er forskjellsbehandling:

– Det er likebehandling. Vi prøver å gi like muligheter framover.

TRAFF BLINK PÅ LS

Hun var ikke lagkaptein da hun spilte bedriftshåndball-liga med lærerstudentene på Elverum, hun spilte høyre back. Gerd beskriver seg som «helt rolig» fram til hun kom til andreåret.

– Livet skjedde, forklarer hun. – Jeg ble påvirket av folk og utviklet meg. Og så finner man sider man tenker man kan bruke.

Kanskje påvirket det henne at flere i klassen var et par-tre år eldre, og kanskje var det tryggheten i samholdet blant studentene. Hun oppdaget at det var viktig for henne å være en del av fellesskapet, og ble opptatt av ting som styrket samholdet.

Sett utenfra er det den røde tråden som følger henne videre, og rødt ble også retningen da hun mange år senere skulle velge politisk retning, og endte opp i Arbeiderpartiet. For øvrig en kort politisk karriere, siden hun søkte permisjon etter kort tid.

Noe som har vart lenger, er forholdet til Stein Arve. De møttes på Landsskytterstevnet i Oppdal i 1993, og det ble raskt klart at det var «kjærlighet i sikte» for skytteren fra OS og han «traff blink» og alle andre skyttermetaforer som avisene har brukt om dem senere. For det ble selvfølgelig avisreportasje om lykketreffet foran LS i Oppdal noen år senere.

– Han og en kompis kom til kiosken der jeg og Maybelle Dørum stod. Og de spurte om de fikk sette igjen det de hadde på innerlomma mens de var borte og skjøt, forteller hun og ler.

UTBYGGINGSPROSJEKT

Det var ikke før hun inviterte klassekameratene fra lærerutdanningen i Elverum hjem til Myrplassen på vinterferie at hun innså at oppveksten på småbruket ved E6 mellom Fagerhaug og Oppdal hadde vært litt spesiell:

– Vennene fra Lørenskog og andre tettsteder lurte på hvordan det var å vokse opp uten naboer.

Da ekteparet Staverløkk flyttet hjem til Oppdal i 1999, var det musikk og dugnad som skulle prege de første årene. Utover den lykkelige perioden som gravid og småbarnsmamma, selvfølgelig. For publikumsfavoritten Prosjektkoret i Oppdal startet opp høsten 2000.

– Det var en lykke. Da fikk jeg et miljø, og fikk noe å drive med, samtidig som det var kjempegøy. Det var en dugnad og en idealisme der som var svært engasjerende, og en enorm musikkglede. At noen torde å ta idéer og tanker helt ut til ting som ikke har vært før, der ingenting var for heftig og ingenting ikke gikk.

I Oppdal ble hun først kontaktlærer for 3. klasse, før hun i 2005 ble undervisningsinspektør i team med rektor Haftor Skjelstad og Eirik Lund. Torunn Haugen kom inn istedet for Lund, og etterhvert kom Øyvind Melhus inn som rektor, og nå var byggeprosjektet Nye Aune barneskole godt i gang.

– Folk ble involvert og fikk komme med innspill, og vi fikk tenke nytt og stort og pedagogisk, forteller hun.

– Det var helt rått. Vi fikk lov til å planlegge hva vi hadde lyst til, hva som ville være rett og planlegge hvordan vi ville en skole skulle være.

Slik ble det åpne løsninger, samlingspunkter, og rom der dørene kunne lukkes, men med innsyn.

– Hele personalet ble involvert, det er ganske unikt. Men slik ble alle fornøyde etterpå.

Hun mener involvering er nøkkelen for god ledelse.

– Øyvind er kjempegod til å bruke folk og spille på folk, man føler at man er med og bidrar med det man er god på.

JULEKONSERTENE

Nå var hun også godt i gang med det hun omtaler som «babyen sin», nemlig julekonsertene. Alle ungene ved barneskolen holder flotte konserter med foreldre og besteforeldre som publikum, i Kulturhuset, med flott lyd og lys, og spennende julemusikk på repertoaret.

Hun sier merkevaren ble viktig, og det ble fint å vise fram noe av det man jobber med.

– Vi brukte mye tid på å øve, men ikke ekstremt, det var fullt håndterbart. Cluet er å organisere det slik at det blir overkommelig, sier hun. Og i tillegg til en flott opplevelse for barn og unger, lærer som jobber sammen og godt samarbeid med kulturskolen, var det enda et aspekt som ble viktig:

– For mange av elevene var dette den første gang de stod på en scene. Å se hvor mye det har betydd for mange av dem har gjort innsatsen verdt alt.

Også her har inkludering av alle vært førende for Staverløkk.

BROBYGGER

Det var et rekrutteringsfirma som spurte henne om å søke stillingen som rektor på Berkåk.

– Det er en ære å bli spurt, men jeg måtte i tenkeboksen.

Oppdraget var å bygge en ny kultur.

– Jeg har jo det genet som gjør at jeg liker å starte noe nytt. Og det er gøy å få lov til å sette et merke på hvordan det skal være.

Igjen skulle fellesskapet involveres.

– Det er viktig å sørge for at alle på laget vil de samme tingene. Det er viktig når man bygger lag, å få til et «oss» som drar framover. Jeg er veldig opptatt av at det skal være et «oss», for jeg er en lagspiller.

Hun har også vært aktiv rundt ungenes fritidsaktiviteter, og er nestleder i styret i Trøndelag fotballkrets

– Det er ekstremt viktig at vi som er foreldre engasjerer oss. Og fellesskapet foreldrene på sidelinjen har, er noe jeg savner hver gang en av ungene gir seg. Nå gruer jeg meg til yngstemann slutter.

Å være med på aktiviteter som fotball, friidrett, dans og ski har ført til fulle hverdager.

– Vi har vært kjempeheldige som har fått vært med på så mye. Og så gir det ekstremt mye å bli kjent med alle ungene og foreldrene deres.

PENDLER TIL BERKÅK

Da hun kom som rektor til barne og ungdomsskolen i Rennebu, ble hun godt mottatt.

– Det er mange som jobber her i kommunen som kommer fra andre steder, derfor er de også vant til å ta imot folk og inkludere dem. Og folk får bidra med hele seg. Jeg trivdes kjempegodt i Oppdal, og trives like godt her.

Forskjellen er at tjenesteveien i den mindre kommunen er kortere, og det er færre ledd. I tillegg er det en dugnadskultur, samt rom for initiativ og nye tanker i alle ledd.

Da hun jobbet i Oppdal tenkte hun at Oppdal er gode på samarbeid. På den andre siden ser hun at Oppdal kanskje ikke er så gode på inkludering som de tror selv.

– Men kommunen der er større, og behovet for samarbeid er ikke like stort. Og i et samarbeid har alle noe å bidra med, alle kan lære av andre og utfordre tankegangen til hverandre, slik at man kan ta med seg noe nytt.

Samtidig er det veldig mange likheter de to kommunene imellom. Hun humrer:

- Det er nok mer enn vi har lyst til å tenke på.

SELVANGIVELSEN

Navn: Gerd Staverløkk

Alder: 47 år

Sivilstand: Gift med Stein Arve, mor til Ingve (20), Vilde (18) og Børge (11)

Leser: Mye. Jojo Moyes, Lucinda Riley, historiske romaner, og jeg liker de todelte, der deler av handlingen foregår nå og deler før i tiden.

Hobby: Strikker. Startet da jeg var 14 år, strikker gensere stort sett, i fjor strikket jeg 20. Jeg gir bort mange. Det er min avslapping. Og da jeg brakk handa i fjor førte strikkinga til at førligheten kom raskt tilbake.

Ser på: «Hver gang vi møtes» og slike musikkprogrammer. Jeg er også et seriemenneske, og i jula har vi fulgt den gamle «Nord og sør» på TV6.

Hører på: Amerikansk country-pop. Og The greatest showman, eller svensker som Melissa Horn og Lars Wennerbäck.

Favorittsted: Der det er varmt