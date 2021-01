Fjelltoppen har flyttet seg

Magasinet

Statens kartverk har de tre siste årene brukt titalls millioner på å laserskanne terrenget i Norge. Det har gitt et enda mer presist bilde av topografien i landet vårt med en høydepresisjon helt ned på centimeternivå.

Nå viser målingene at det høyeste punktet på flere fjelltopper iOppdal slett ikke er der vi tror de er. Denne gjelder blant annetStorhornet, hvor toppunktet publikum gjennom alle år har ment vardet høyeste, ligger 20 centimeter lavere enn det som etter nye målinger viser seg å være fjellets høyeste punkt!

– Det høyeste punktet ligger 350 meter unna der hvor varden på Storhornet ligger, sier Otto Teksum Lund til OPP.

Turbokforfatteren og fjellturentusiasten har vært på samtlige av landets høyeste kommunetopper, og forteller at det nå snakkes i fjellturmiljøet om at topp-punktet på det svært populære fjellet er «flyttet».

– Punktet ved siden av steinhytta der varden er satt opp, ligger på 1589,2 meter over havet, mens det høyeste punktet ligger på 1589,4 meter; altså 20 centimeter høyere, sier Lund til OPP.





Rush

Etter at nyheten kom ut, ble det et rush av «toppjegere» på vei opp fjellet vest i Oppdal for å kunne få krysset av den faktiske toppen i turloggen sin.

Teksum Lund tror ikke nødvendigvis at dette punktet heretter vil være selve turmålet på Storhornet. For steinhytta som ligger nord på topp-platået og som Bård Vassli, Iver Breen og Erik Aalbu bygde i 1946, vil nok fremdeles være målet de fleste sikter seg inn mot.Ikke minst nå i vinterhalvåret hvor det kan være godt å komme innfor å finne le.

Oddveig Torve er annen av Oppdals ivrigste toppturentusiaster. Hun bruker å bytte ut turbøker som er lagt ut i kasser rundt om på de hyppigst besøkte toppene i Oppdal. Storhornet er ett av favoritt-turmålene ifølge Torve.

At selve topp-punktet nå ligger 350 meter unna varden og steinhytta hvor turboka har ligget i alle år og fortsatt er å finne, synes hun regelrett er litt leit.

– Det er så trist! Jeg ble frustrert da jeg fikk høre at det høyeste punktet ikke ligger der vi har trodd hele tida. Hvor har de plukket steinene fra, da tror du? Det har de selvfølgelig gjort der hvor hytta er bygget. Jeg godtar ikke de nye lasermålingene. For de kan ha truffet en stein som står i været, og beregnet høyden ut fra det, sier Torve til OPP.

I steinhytta

På spørsmål om turbokkassa nå flyttes til det faktisk høyeste punktet, sier hun:

– Nei, Storhornet er fortsatt Storhornet, sånn som det har vært. Så der vil turboka fortsatt bli å finne inne i steinhytta på toppen.

– Er det mange som besøker fjelltoppen og skriver seg inn i boka?

– Jeg var oppå der med ny bok 30. oktober. Da sto det 3500 navn i boka. Men det er mange som ikke skriver navnet i boka, så jeg tror ikke jeg overdriver om det er 5000 personer oppå der i løpet av året.

Deter flere populære fjell i Oppdal og Trollheimen hvor det nå er avdekket høydeavvik ved sammenligningen av gamle og nye digitale kart. Neådalsnota er ifølge nettstedet www.ut.no 1621 høyt. På kartverkets nettportal, www.norgeskart.no opplyses det nå er toppen ligger 1622 meter over havet. Altså har Neådalssnota blitt én meter høyere.

– Men toppunktet er det samme, forteller Otto Teksum Lund, som bekrefter at også Blåhø nå har fått korrigert høydeangivelse. Det har til nå hatt en høyde på 1671 moh. Men etter de siste målingene oppgis høyden til å ligge på 1672,9 moh., altså nesten to meter høyere. Også her er topp-punktet uforandret, ifølge Teksum Lund.