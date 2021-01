– Det har ballet litt på seg

Magasinet

Erling Illøkken (88) og kona Grete (83) er i full gang med å restaurere den gamle hovedbygningen fra 1700-tallet, og Erling står selv i spissen for prosjektet.

Gården Holtan ligger som en festning på en av nabohøydene til Innset kirke, fra stuevinduet kan ekteparet se rett bort på kirka. Den som har vært ved Innset kirka vet at utsikten derfra er storslagen, og den samme utsikten har man fra Holtan. Herfra ser ekteparet hjem til Oppdal.

For å komme opp til gården, må besøkende kjøre en fryktinngytende bratt, smal gardsvei, vi snakker fort 30 prosent stigning, Erling advarer på telefonen på forhånd at det kan være glatt.

Journalisten velger å ta den til fots, og den isnende vinden blir med som følgesvenn. Bygningene på toppen er flotte, men slitne, og kulden blir med inn i gangen, gjennom det gamle tilbygget som snart skal rives.

Trappa ned fra loftet er velbrukt og ganske sliten den også, i sterk kontrast til 88-åringen som spretter ned trinnene, tett fulgt av sin håndverker Karol Wyszynski.

Illøkken har tid til en prat, det er alltid regelen.

– Nils Arne Eggen har postulater, jeg har regler, forteller han, når vi er benket inne i stua og Grete stuller og finner fram julekaker.

– Den første regelen er at det jeg gjør ikke skal være stress, det skal bare være en hobby. Det skal ikke være noen bestemte tider ting skal være ferdige innen.

Den andre regelen er at han skal gjøre så bra arbeid som mulig, og den tredje er at sosiale ting får prioritet.

Dette siste punktet er lurt, for det er mange som tar turen oppom gården for å se hvordan det går. Gårdens lange og brokete historie gjør at mange har forbindelser til den.

Til Silicon Valley

Erling vokste opp på Stamnan, faren, opprinnelig fra Illøkken på Nordskogen i Rennebu, var lærer på skolen som den gang var Refshus. Siden ble det Voll skole, og da var faren den første bestyreren der.

Etter å ha gått ut av NTH som sivilingeniør i teknisk fysikk i 1958, fikk Erling jobb på Enera i Bergen. Der produserte de radiolinjer, signalanlegg som senere skulle sende tv. Han forklarer at han laget radiorør; mikrobølgerør.

Grete var nyutdannet sykepleier da de to skjønte at kostnadene i Norge ble for høye i forhold til lønningene; de ville ha råd til hus, men ikke bil.

– Jeg hadde lyst til å lære mer, og samtidig tjene penger til å betale ned studielånet, sier han enkelt.

Han dro i 1962 til Geneve på jobbintervju, og fikk tilbud om jobb i California, i det som senere er blitt Silicon Valley.

– Planen var å være der i to år.

Det skulle bli mye mer.

Jobbet for Howard Hughes

Etter hvert ble han ansatt i Hughes aircraft company, selskapet til den kjente amerikanske forretningsmannen Howard Hughes. Her jobbet han med osscilatorer, forsterkerrør som var komponenter for å forplante mikrobølger. Han tok også etterutdanning i USA, og for at han skulle bli boende i Statene stilte firmaet garantier slik at han og Grete fikk kjøpe seg hus i Los Angeles i 1968. Han måtte også ha amerikansk statsborgerskap på grunn av jobben. Og samtidig raste den kalde krigen over verden, så mye var strengt hemmelig.

– Jeg traff ikke Hughes selv, men jeg vet at han var mye innom fabrikken om natta, sier han om den eksentriske sjefen for selskapet. Hughes bygde blant mye annet flyet Hughes H-4 Hercules, eller «Spruce goose»(Grangåsa) som den ble kalt fordi den ble bygget i tre under krigen, da det var mangel på metall. De bygde også andre fly, og selskapet som hadde 4 ansatte da andre verdenskrig startet, hadde 80.000 da den var slutt.

Kjøpte sitronfarm

Grete fikk ikke jobbe i USA, for da måtte hun ta utdanningen på nytt. Etter å ha prøvd å få barn, bestemte de seg for å adoptere, og slik fikk de sønnene Sigurd og Øystein.

Sykepleieren fikk babyene da de var få dager gamle, noe som egentlig ikke var tillatt. I følge adopsjonsreglementet kunne de ikke adopteres bort før de var tre måneder, slik at man visste at det var friske barn som ble bortadoptert. Men det ønsket ikke Grete. Og det var heller ikke på tale å «levere dem inn igjen». For henne var de hennes barn helt fra begynnelsen av.

– Og så ble jeg gravid, forteller hun. Datteren Kristin Elise bor nå på Vestlandet, sønnen Øystein i Oppdal og Sigurd bor i Ohio med sin familie.

I begynnelsen hadde hun ikke førerkort, det fikk hun først da ungene skulle fraktes til skole.

– Grete er ganske tøff, forteller Erling, og tar fram historien om da den unge moren tok med seg ungene til Haugesund, dro over til Gøteborg og hentet en ny Volvo fra fabrikken, og kjørte den tilbake til Haugesund slik at den kunne fraktes til USA.

– Øystein var bilsyk hele veien! Og for å få drivstoff om nettene måtte hun hamre på dørene, minnes Erling om sin tøffe kone.

I USA er det ikke sånn at Staten tar vare på folk på noen måte, så familien bestemte seg for å kjøpe en gård de kunne ha ved siden av, som investering foran pensjonisttilværelsen. Valget falt på appelsiner, og slik ble Illøkkens farmere, med 230 mål sitron og appelsintrær. Samt avocado, og andre ting. Etter hvert utvidet de gården, og eide sammen med en venn av familien snart 500 mål.

– I en stressfylt hverdag var det godt å komme seg vekk fra kjas og mas, til et sted familien kunne kose seg sammen, forteller han.

De hadde en som var ansatt til å ta vare på gården, og var også medlemmer i et packinghouse, som plukket, pakket og solgte frukta.

– Det første året ble vi imidlertid lurt, de sa til oss at frukten var frosset og dårlig, så den ble ikke plukket, sier han. Med erfaring gikk det bedre.

– På hjemmefarmen hadde vi 40 mål sitroner, forteller han. Han regnet et år ut at de hadde sitroner nok til at hver nordmann kunne fått en halv.

Etter at han ble pensjonist, fortsatte han som konsulent for Hughes aircraft company, og var blant annet med og forhandlet fram avtalen med Telenor om satelitten Thor 2.

Søkte Grete om å flytte hjem

Grete flyttet hjem først, i 1996, og Erling som hadde amerikansk statsborgerskap kunne komme på besøk i tre måneder om gangen. Av og til holdt det med en tur over svenskegrensa for å søke om turistvisum på nytt, men siden han reiste mye til USA, ble det til at han på et vis pendlet.

– Til slutt oppsøkte jeg lensmannen for å høre hva jeg kunne gjøre for å bli norsk igjen. Jeg fikk beskjed om at «hvis kona fremdeles vil ha deg, kan du søke familiegjenforening.»

Han humrer. Dermed ble han norsk statsborger igjen, 40 år etter at de flyttet ut. Nå som oppdaling.

Etter 26 år som pensjonist kjedet Erling Illøkken seg imidlertid så mye, at han begynte å se seg om etter et restaureringsprosjekt.

– Adresseavisen hadde en artikkel om hytter til under en halv million, og der skrev de om Holtan. Jeg kontaktet Aktiv eiendomsmegling, og de fortalte at de hadde fått et lavt bud som skulle gå ut samme dag.

Illøkken la inn et litt høyere bud, på 200.000 kroner, bare for å se, og ganske snart ringte megleren og fortalte at han hadde fått tilslaget.

– Da måtte jeg snakke med kona, sier han.

Grete forteller på sin side at hun ikke trengte noen lang betenkningstid.

– Det er fint å ha et prosjekt. Og dette huset var ikke noe dårligere enn husene på appelsinfarmen, forteller hun, og minnes da de rev en vegg i det gamle huset på farmen og oppdaget at hele innsiden av veggen var en eneste stor bikube!





Bekk under huset

I mars 2019 stod de to som eiere av gården Holtan, og har siden jobbet med den.

– Det første vi gjorde var å sette i stand to soverom i andre etasje slik at vi kunne overnatte.

Kjøkken og stue var fullt brukbart, og det eneste de har gjort her er å ta litt av kjøkkenet til å bygge et moderne toalett i gangen.

– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å jobbe litt her og der, og så selge det igjen, men så har det ballet på seg, sier han.

For grunnmuren var en løs steinmur, og gjennom huset rant det en bekk i snøsmeltingen.

– Det hadde vært enklere å bygge basseng enn stuegolv, humrer han. Jostein Snorroeggen og LH-BYGG har gjort en stor jobb med å løfte huset og drenert, bygd mur og støpt gulv, og satt inn nye Rennebubjelker.

– Før bjelkene kom ble man nesten sjøsyk av å gå over gulvet i andre etasje, sier han. Taket er også løftet, og har fått noe ny takstein, over ny isolasjon.

– Jostein sier det er blitt det fineste taket på Innset, sier Illøkken og smiler lunt. En storgard verdig.

Det utvendige panelet blir også erstattet, og hele huset blir isolert. Alle vinduene byttes ut, og de nye har Wysynsky skaffet fra Polen, de er trippelisolerte. I den nye stuen er det også lagt inn varme i gulvet. En stor klebersteinsovn skal varme opp rommet i tillegg. Brødrene Bjørndalseter har laget nye pilastere til veggene.

Huset er stort, grunnflaten er 117 kvadratmeter i tre etasjer, tilsammen 351 kvm. I den nye soveavdelingen oppe i andre etasje kommer det tre nye soverom, og de skal også bygge et bad, og få til et kontor. Og i tredje etasje er det også full høyde, det skal foreløpig stå som det er.

Utbygget foran ytterdøra skal rives, og i andre etasje skal det bli en vinterhage. Her er det utsikt rett over på Innset kirke, så det blir et fint sted å sitte.

Hemmeligheten bak den gode helsa

De øvrige bygningene på gården trenger også litt restaurering.

– Du har nok å holde på med?

– Ja, så lenge helsa holder har jeg det.

Han skotter ettertenksomt bort på sin polske snekker.

– Du vet, Karol minner meg om meg selv og Grete; vi flyttet til et annet land, fulle av pågangsmot og arbeidslyst, for å tjene penger og få et bedre liv.

Karol humrer.

– Hvis jeg har 10 prosent av din energi når jeg er 88 år, skal jeg være fornøyd!

De to må jobbe videre, for én av reglene til Erling er brutt.

– Jeg har jo sagt at jeg ikke skal jobbe med noe tidspress. Men nå vil familien spise middag her første juledag, så jeg vil gjerne være ferdig med stua til da, humrer han.

– Jevn fysisk aktivitet gjennom alle disse årene, det tror jeg har vært viktig.

Kanskje har det allerede berget ham:

Da han var aktiv langrennsløper som ung student gjorde han det godt i studentmesterskap rundt omkring, skriver Rennebu historielag i en artikkel om ham.

«Det eneste skåret i gleden var at han etter hvert renn hostet opp blod og barnål. Han lå en måned på sykehus etter de to første renna, og legene forbød flere konkurranser. I 1957 ble han operert, og ut av venstre lungelapp kom en liten grankvist! – ­Jeg tror nok det at jeg var så godt trent, redda livet mitt. Den grankvisten hadde nok vært der i ti år, humrer Erling.»

I tillegg til all idretten han drev med som ung, trente han på treningssenter i USA en time daglig, i lunsjpausen.

Han tror kanskje genene spiller en rolle, også.

– Jeg hadde en onkel som ble 106 år!