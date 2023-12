– Det er nå kun åtte ledige enkeltbilletter av til sammen 532 på den ordinære konserten 27. januar, forteller Guri Hokseng i Oppdal kulturhus.

Nå kan hun glede etternølere med at det blir en ekstrakonsert senere på kvelden, og billettsalget startet i dag.

– Dette er også tendensen flere steder på turneruta som startet i slutten av september og varer til starten av februar, mange utsolgte konserter og flere steder med ekstrakonserter.

Dette er første gang siden pandemien at kulturhuset må sette opp en ekstrakonsert på grunn av den overveldende responsen og utsolgte billetter til den ordinære konserten.

– Vi håper dette er et steg mot normaliteten som før pandemien. Det har vært en utfordrende periode for alle, og å se at interessen og behovet for kulturelle opplevelser er tilstede, fyller oss med glede og takknemlighet, sier Hokseng.