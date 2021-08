Voksne karer ruster ikke

Kultur

– Det er egentlig vanlig for oss, det er «jamnin som dreg», sier gitarist Odin Sande om at forsterkerne rekker å kjøle seg ordentlig ned mellom hver gang bandet går på scenen. Vokalist og frontfigur Gaute Øien legger til at pandemien ikke har forårsaket noe avbrudd for bandets konsertplaner.

– Vi skulle ha pause likevel.

Han smiler skjevt:

– Vi hadde nettopp begynt å spille inn ny plate, og så tenkte vi at nå må vi ha en pause.

Årene har ikke gjort dem mindre ironiske og nøkterne, med andre ord. På låtfronten er det imidlertid en del nye låter, så det tyder på at det skjer ting mens bandet ikke står på scenen. Men bandet kjenner sitt publikum:

– Til Vognillsbua kommer vi også med de gamle gode, Bönkerslåtene. Det må være både litt nytt og litt gammelt.

Bassist Ingebrigt Bjerke påpeker at bandet er litt tilhengere av skippertak. De lange intervallene fører imidlertid til at bandet blir litt rustne mellom slagene. Blant annet må det øves litt på tekstene.

– Det er helt håpløst å huske tekstene, jeg har ikke sjans! sier Gaute Øien mens Bjerke ler høyt.

– De eldste tekstene, fra «Rusty tubes» (1997) de sitter. Men det var da vi øvde, og så var det mye spilling på den tiden. Så vi hviler nok litt på laurbærene fra den tiden, humrer han.

Trommis Brage Iversen har imidlertid tro på at gamle kunster ikke er glemt, heller ikke denne gangen. Og det at han er med på laget førte til at Gaute Øien fikk tilbake mye av trua på at bandet kan låte godt.

– Jeg har sagt det før; han er Oppdals største trommetalent. Det er artig. Vi har jo også Roy Øiamo, men han er i Stavanger. Og vi må formidle at det var utrolig herlig å samle bandet igjen i vår. Overraskende bra.

Øystein Garli Dragset er med på tangenter.

– Han er en slags ryggrad i bandet, han bringer inn humør og er en positiv innflytelse, sier Sande.

– Det trenger vi, vi har mistet litt humøret, skyter Øien inn fra siden. De ler.

Konserten på Vognillsbua musikkfestival er lørdag kveld, og Øien minner om at det kan bli kaldt utendørs, så det er lurt å kle seg godt.

– Der har vi igjen for alle timene vi øvde på gården Trenga, jeg og Ingebrigt, med gamle «Stars and bars». Der var det kaldt, det var ikke lov å fyre for pipene var så dårlig. Det har vi igjen for nå, vi holder ut!