«Musikernes musiker» opptrer for barna

– Jeg kommer til Oppdal for å spille sammen med «Kammeraten min» på Vognildsbua musikkfestival lørdag, sier Martin Hagfors til Radio E6.

Den første opptredenen han holdt for barn i Oppdal, var i 2012, og stedet var Lønset barneskole.

– Da var jeg innom landhandelen på Lønset og kjøpte både wienerbrød, vørterøl og flanellskjorte, minnes Hagfors, som nå gleder seg over å få opptre ved en landhandel.

Etter at han ut sin første soloplate i 2009 (nominert til Spellemannprisen), har artisten, som både er vokalist, låtskriver, gitarist, og produsent, vært svært produktiv og utgitt ytterligere 24 plater.

I tillegg har han jobbet sammen med en lang rekke med norske artister, sist i juni da han ga han ut to singel-låter sammen med Aslag Haugen (gitaristen i Hellbillies, red. anm.). Hagfors har også skrevet flere av låtene til oppdalsbandet Bønkers, som han har samarbeidet med siden 1998.

– Hvordan rekker du å lage låter for så mange andre artister samtidig som du har en egen karriere?

– Folk drar på jobb, og gjør sine ting. Det gjør jeg og – lager musikk. Har alltid hatt lett for å skrive tekster og aldri vært plaget av det som kalles skrivesperre, sier Hargfors, og legger til:

– Jeg synes det er gøy å jobbe innenfor forskjellige sjangre, og jeg fikk en mail fra Ida Jenshus forrige uke om at hun hadde lyst til å ta opp samarbeidet igjen. Det er gøy!

– Ellers holder vi på med ei sangbok, nå, som kommer ut snart.

Barnesanger

Sangboka Hagfors sikter til, er et prosjekt han har sammen med Erik Johannessen (Jaga jazzist).

– Vi gir ut en sangbok sammen som kommer ut 1. september. Prøver å ta musikk rettet mot barn på samme måte som sanger rettet mot voksne.

– Hvordan er det å skrive for barn?

– Når jeg skriver for barn, skriver jeg egentlig for meg selv. For jeg skal fremføre dette, og da har jeg lyst til å fremføre musikk jeg selv liker. Tekstene har et innhold som barn kan kjenne seg igjen i, sier Hagfors, og legger til at han trives når publikum består av barn.

– Jeg setter større og større pris på det; barn er et edruelig, oppvakt og ærlig publikum. Første gang jeg spilte for barn var i en barnehage på Støren. Etterhvert forsto jeg at nesten jo yngre, jo bedre.

– Og det skal du altså gjøre på lørdag sammen med Erik Johannessen på Vognildsbua, lørdag. Hvordan foregår en sånn konsert?

– Vi setter i gang, og tøyser og pratet litt og prøver å få kontakt med publikum. Da får vi kontakt med noen, og så kan vi snakke med de og spille mot de. Vi leker med publikum, som absolutt er med i konsertene, forteller artisten.

For små og store barn:

