Humortrio er tilbake

Kultur

Mandag kommer humortrioen Kveli, Rånes og Bremseth tilbake til Rennebu for å presentere showet "Lenge leve". Forrige gang galskapen inntok bygda, i januar 2019 med showet "Det e itj størrelsa det kjæm an på", ble etterspørselen så stor at det måtte det settes opp ekstraforestilling i kultursalen.