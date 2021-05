Startet egen musikkskole

Kultur

Det er kø om en plass i den kommunale kulturskolen, det tenker Vidar Birk å gjøre noe med. Over inngangsdøra til gamle Opdal bokhandel ved siden av Nor, har han etablert Oppdal musikkskole.

– Jeg åpnet sist uke og hadde min første elev, sier musikkpedagog Vidar Birk, som står bak Oppdal musikkskole.

Han forteller til Radio E6 at han har båret på ideen i flere år, og at han i forbindelse med koronatida og nedstengningen, fant ut at det ikke var noen grunn til å vente lenger.

Skjønt det er flere grunner til at Birk har valgt å si opp jobben som kulturskolerektor i Engerdal for å starte for seg selv.

– Jeg har pendlet i flere år, og begynte å bli skikkelig lei av all kjøringen. Og, etter å ha vært utsatt for to biluhell, tenkte jeg at det får være nok. Dessuten har jeg lenge ønsket å heller bruke mer tid sammen med barna hjemme enn å sitte timevis i bil.

Lærer seg kontrabass

I den gamle bokhandelen har det vært håndverksutsalg, kafé, klesbutikk og sportsbutikk. Nå blir det altså musikkskolelokaler.

– Jeg så det sto tomt her, og da kontaktet jeg eier av bygget og lurte på om det var mulig å få leie her. Det var det, forteller Birk, og legger til:

– Men det var gammelrosa på veggene etter at det var italienske moteklær her tidligere, så det trengtes litt oppgradering.

Etter å ha vasket rundt, tatt en tørn med malingsrull og fått inn instrumenter, kunne han ta imot sin første elev sist uke.

– Så nå er vi igang med musikkskole, forteller Birk, som røper at det kommer flere elever denne uka.

Selv begynte Birk sin musikalske bane i skolekorps. Interessen for trompetspill tok såpass godt grep at han begynte musikklinja på videregående, etterfulgt av lærerskole, samt hovedfag i musikkpedagogikk.

– Og selv er jeg så interessert i å lære at til høsten begynner jeg med studier ved musikk-konservatoriet NTNU der kontrabass er hovedinstrument.

Involvere foreldre

Birk har tro på å etablere en privat musikkskole selv om Oppdal allerede har en kommunal kulturskole.

– Jeg har selv jobbet i den kommunale kulturskolen i over 20 år, på Vestlandet og sist som rektor i Engerdal. Men så har det alltid ligget der at om du driver selv, så kan du fokusere på det du synes er viktig. For meg har savnet vært å gi en opplæring hvor du involverer foreldre, sier Birk og utdyper at han tror foreldres engasjementet har stor betydning.

– Det er hjemme jobben skal gjøres. Her får de undervisningen, men øvingen foregår hjemme.

Birk understreker at dette ikke er ensbetydende med at foreldrene selv spiller.

– Det handler om kun en enkel ting som dessverre i vår travle hverdag blir glemt; det handler kun om å gi eleven oppmerksomhet. Det betyr å sette seg ned og høre på, ikke noe mer.

Birk mener det er betydningsfullt for barn og unge at foreldre viser interesse når barna øver.

– At du tar deg tid til å lytte på eleven og vise interesse – den lille forskjellen der tror jeg har stor betydning.

Ventelister

Birk har allerede gått til anskaffelse av flere instrumenter, som piano, trommer, gitarer, og bass. På spørsmål om Birk spiller samtlige av disse instrumentene selv, sier han at han gjør det uten at han dermed anser seg for å være noen topputøver.

– Jeg har spilt i band selv siden jeg var ung, og gjør det ennå. Men jeg er ikke først og fremst en instrumentalist, men musikkpedagog. Og da er det på en måte metodikken og pedagogikken som er verktøyet.

– Er det behov for en privat musikkskole når vi har den kommunale kulturskolen?

– Ja, det er nå ventelister der. Det har begynt tre elever her nå, og flere som står på venteliste for en plass i den kommunale kulturskolen har meldt sin interesse – så vi får se, sier Birk.

Musikkpedagogen medgir at han har fått nok av pendlerlivet.

– Jeg vil heller bruke tida til det jeg har lyst til, som er å undervise i musikk – ikke sitte og kjøre bil.