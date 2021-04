To MGP-vinnere sammen om konsert

Kultur

Forrige gang Hanne Krogh hadde konsert i Oppdal i 2016, fikk Eurovision-vinneren fra 1985 terningkast 6 og tittelen «Perfekt» i lokalavisa.

Hannes perfekte jul Perfekt. Sånn, nå har vi skrevet det. Julekonserten med Hanne Krogh, to tenorer, tre musikere og en haug med oppdalinger var akkurat det som skulle til for å skape en perfekt førjuls-opplevelse i Oppdal kirke.

1. juni er hun tilbake i Oppdal, denne gangen med en annen Eurovision-vinner, Alexander Rybak, som følgesvenn.

Duoen kan se tilbake på et langt vennskap. Men det var først under en opptreden sist vinter at ideen om en felles konsert-turne dukket opp.

Mandag 1. juni kommer de til Oppdal kulturhus. Med nye smitteverntiltak åpnes det per i dag for 100 tilhørere på innendørsarrangement i saler med faste seter.

Alexander er et multitalent, og er både musiker, artist, komponist – og har både skrevet barnebok og komponert musikal.

Det siste året har Eurovision-vinneren fra 2009 studert komposisjon av filmmusikk i USA, og i mai har han eksamen på universitetet i Chicago. Turen går deretter til en opptreden på Island, før han flyr direkte fra Reykjavik til premiere på konserten «Hanne + Alexander = SANT».

– Hanne er en god venn, men i denne sammenhengen er det viktigste at hun er en entertainer av rang og en artist jeg gleder meg til å turnere med. Hun gir unik energi til enhver sang. Mange bruker musikk for å fremme seg selv. Hanne bruker seg selv til å fremme musikken. Samtidig er hun raus med plassen til andre på scenen, sier Rybak.

Duoen opptrer med tre sangere fra Vestlandet, Anne Tove Øvrebø, Hibbi Mannes og Ingebjørg Andrea Ådnanes i tillegg til musikere.