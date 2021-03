Kultur

500 kornputer, 50 storbrød, 229 fine rundstykker og 85 lauper. Dette er tirsdagens produksjon i den gamle bakerikjelleren på Sandbrekka i Rennebu, for her har Rennebu Bygdekvinnelag stått på fra tidlig morgen for å dekke etterspørselen etter sine svært ettertraktede bakevarer.