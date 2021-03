Utsettes til juni

Kultur

Bookingansvarlig Guri Hokseng sier til Radio E6 at på grunn av restriksjoner vedrørende Covid-19 er påskekonserten med Highasakite flyttet til søndag 6. juni.

Bandet er på en sammenhengende turné i hele landet, som de har forskjøvet, og i den forbindelse flyttes også Oppdals-konserten. Highasakite har funnet nye datoer tilgjengelig og flytter hele turneen i håp om at smittesituasjonen er på et sånt nivå at gjennomføring er mulig. De er skikkelig spillesugne og krysser fingre for nedadgående smittetall utover våren.

– Vi satser på at felles innsats og flere vaksinerte er med og bidrar til at det blir konsert den 6. juni, skriver Oppdal kulturhus i en pressemelding.

Highasakite-konserten har vært planlagt lenge, og er utsatt flere ganger.

Vi kunne arrangert konsert i påska med 100 mann, men vi valgte å ikke gjøre det, sier Hokseng. Det var solgt 1000 billetter til den første planlagte konserten, og mange har valgt å beholde billettene sine i håp om at det skal bli noe av.

Endel har fått pengene tilbake, sier Hokseng, som vil komme tilbake med volum og antall og hvordan det praktiske blir.

Vi kommer tilbake så snart vi vet det-.

