Se Tore om du føler deg utgått på dato

Torsdag 11. mars kommer Turneteatret i Trøndelag på visitt med den humoristiske forestillingen – BEST FØR med Tore B. Granås.

Om forestillingen skriver teateret:

Føler du deg utgått på dato? Står du midt i den tragikomiske erkjennelsen av å ha passert midten av livet? Noen stritter imot og nekter å vedkjenne seg sin egen stigende alder, mens andre raskere finner sjarmen med aldersendringer. Uansett, å nærme seg femti setter i gang noen tanker om hvordan livet egentlig henger sammen.

Komedien Best før geleider oss gjennom en middelaldrende manns tanker. Det handler om de valgene han tok, og de han ikke tok. Det handler om misunnelse og usikkerhet, og om å tørre å være ærlig med seg selv. Det handler om å oppdage at tiden går stadig raskere og at du plutselig ikke henger like godt med.

Fakta Best før

Av: Krister Classon og Rickard Fuchs





Oversettelse og tilrettelegging av manus: Tore B. Granås





Regi: Nora Evensen





Scenografi og kostymedesign: Berit Haltvik With





Lysdesign: Simen Høy Aasheim

Med: Tore B. Granås

Dette er en tett-på-livet-forestilling hvor vi sender vår egen Tore B. Granås ut på dypet, inspirert av egne erkjennelser. Bli med på denne heisaturen av en forestilling gjennom livet til en mann som kanskje ligner deg, eller din mann? Og hvem vet, kanskje dine egne bekymringer virker langt enklere når du har hørt hva Tore baler med.

