– DVD-en er populær igjen

Kultur

– Vi har en økning i utlånet av DVD på 16 prosent. Det har nok sammenheng med at mange i både hytter og bobiler kanskje ikke har like lett for å strømme HBO eller Netflix, sier biblioteksjef Claus Christian Hansen til OPP. Han utdyper at norgesturistene sist sommer nok er årsaken til denne veksten.

– Så kan kan jo også være at alle vi andre ble lei av å «Netflixe» og heller ville se noe annet.

Biblioteksjefen har leid ut et bredt spekter av filmer.

– Men vi registrerer at Harry Potter fortsatt er populær.

Når han ser tilbake på året samlet sett medgir Hansen at det ble bråstopp i mars og helt fram til midtsommer i juni. Det skyldes at biblioteket i kulturhuset som mye annet ble stengt i denne perioden grunnet koronasituasjonen.

Solgte bøker

Det førte også noe godt med seg, for biblioteksjefen forteller at de da fikk god tid til en grundig gjennomgang av både innholdet i - og selve organiseringen av biblioteket.

– Vi har flyttet alle ting minst en gang. Og samtidig som vi flyttet ble det en gjennomgang av alle bøkene her, der vi sørget for å kvitte oss med 20 prosent av bøkene. Det kommer så mange bøker hvert år, så det må være en sirkulasjon. Vi har en målsetting om at halvparten at bøkene skal være sju år eller yngre.

Dermed ble det et stort salg i september, der bøkene gikk for 5 kroner stykket.

– Vi skal ha et nytt salg i vinterferien.

Biblioteksjefen skynder seg å legge til at de selvfølgelig ikke kaster gamle klassikere.

– Vi har fortsatt førsteutgaven er «Norges lover»!

Etter gjenåpingen i juni, opplevde biblioteket en god sommer der slett ikke bare fastboende, men også mange turister stakk innom for å låne eller levere inn lånte bøker, ifølge biblioteksjefen.

– Vi er et nasjonalbibliotek som gjør det mulig å låne her og levere annensteds eller omvendt.

Utlånsnedgang

2020 sett under ett, forteller Hansen at Oppdal folkebibliotek hadde en utlånsnedgang på 12 prosent, sammenlignet med året før.

– Det synes jeg slett ikke er så dårlig med tanke på at vi holdt stengt 28 prosent av tiden i 2020, sier biblioteksjefen til OPP.

– Hva med tidsskrifter og aviser; dere har det også her?

– Ja, her vi en god del utgaver fysisk, i tillegg har man tilgang til tidsskrifter og aviser fra hele verden gjennom en app, der det går an å få tilgang for en begrenset periode om gangen.

– Og den mest populære boka i fjor ble?

– Lars Myttings «Hekneveven». For øyeblikket har vi 23 reservasjoner på den.